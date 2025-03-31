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Медведчук поддержал идею о введении временного управления ООН на Украине

Медведчук поддержал идею о введении временного управления ООН на Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ

Медведчук поддержал идею о введении временного управления ООН на Украине

Введение временного международного управления под эгидой ООН может стать реальным инструментом для спасения жителей Украины и восстановления мира. Такое мнение... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T16:24+0300

2025-03-31T16:24+0300

2025-03-31T16:24+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Введение временного международного управления под эгидой ООН может стать реальным инструментом для спасения жителей Украины и восстановления мира. Такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".По его словам, инициатива президента России Владимира Путина о создании временной международной администрации является единственным возможным решением для преодоления кризиса на Украине. Он утверждает, что в стране установлен диктаторский режим, исключены любые выборы, а власть сосредоточена в руках преступной организации во главе с Владимиром Зеленским. Кроме того, он отметил, что деятельность 18 оппозиционных партий была запрещена.Медведчук напомнил, что в сложившейся практике ООН при возникновении чрезвычайных ситуаций, когда государственные институты утрачивают свою дееспособность, возможно введение временной администрации. Такая администрация выполняет функции миротворческого и постконфликтного восстановления, а также организует проведение демократических выборов.Он считает, что Россия, США и другие страны могли бы договориться о создании такой структуры, которая включала бы гражданский и военный компоненты и обладала всеми полномочиями исполнительной, законодательной и президентской власти."С момента вступления договора о формировании временной администрации в силу все боевые действия немедленно прекращаются, а Верховная рада Украины, кабинет министров Украины, другие органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления, суды прекращают свою деятельность. Власть переходит к временной администрации, которая готовит условия для справедливых демократических выборов", - пишет Медведчук. Он также выразил уверенность, что без такого переходного периода проведение демократических выборов президента, парламента и органов местного самоуправления невозможно. В качестве дополнительной меры он предложил создание люстрационного комитета для очищения власти. При этом он считает, что временная администрация должна прекратить свою деятельность после завершения выборного процесса, признания его демократическим и принятия новой конституции."Все вышеизложенные меры могут быть восстановлением украинской государственности, к катастрофе которой ее привела нынешняя власть", - добавил Медведчук. Ранее во время рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления могло бы создать условия для проведения демократических выборов и формирования правительства, с которым можно было бы заключать мирные соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что эта инициатива не обсуждалась в ходе телефонных переговоров между лидерами России и США.

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украина, сша, оон, виктор медведчук, дмитрий песков