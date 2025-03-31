https://1prime.ru/20250331/ukraina-856255392.html

Медведчук призвал провести люстрацию на Украине для очищения власти

Медведчук призвал провести люстрацию на Украине для очищения власти - 31.03.2025, ПРАЙМ

Медведчук призвал провести люстрацию на Украине для очищения власти

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что на Украине может быть создан люстрационный комитет для очищения власти и недопущения | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T16:40+0300

2025-03-31T16:40+0300

2025-03-31T16:40+0300

политика

украина

общество

виктор медведчук

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что на Украине может быть создан люстрационный комитет для очищения власти и недопущения к управлению людей, причастных к нарушению прав человека. Ранее в понедельник Медведчук высказался в поддержку введения временного международного управления под эгидой ООН для спасения жителей Украины и восстановления мира. Он отметил, что Россия, США и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию, которая будет наделена всеми президентскими, законодательными и исполнительными полномочиями. Он отметил, что после вступления в силу договора все боевые действия прекращаются, власть переходит к временной администрации, которая готовит условия для проведения справедливых демократических выборов. "В комплексе мер по обеспечению правопорядка может быть создан люстрационный комитет для очищения власти с целью недопущения к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями способствовали узурпации власти Зеленским, или причастны к противоправному нарушению прав и свобод человека, участвовали в деятельности организаций национал-радикального нацистского характера", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".

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украина, общество , виктор медведчук