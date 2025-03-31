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В ЕС хотят определить дату переговоров о прекращении огня на Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ
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В ЕС хотят определить дату переговоров о прекращении огня на Украине
В ЕС хотят определить дату переговоров о прекращении огня на Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ
В ЕС хотят определить дату переговоров о прекращении огня на Украине
Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:19+0300
2025-03-31T17:19+0300
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ВАРШАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД Польши, Германии, Франции, Италии и Испании, а также Великобритании и Украины в понедельник в Мадриде. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение. "Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский. "Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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ес, украина
Политика, ЕС, УКРАИНА
17:19 31.03.2025
 
В ЕС хотят определить дату переговоров о прекращении огня на Украине

Сикорский: в ЕС хотят определить дату переговоров о прекращении огня на Украине

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© fotolia.com / jorisvo
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ВАРШАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД Польши, Германии, Франции, Италии и Испании, а также Великобритании и Украины в понедельник в Мадриде.
Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
"Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский.
"Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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