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Ульянов оценил призыв Путина прекратить игнорировать интересы России
Ульянов оценил призыв Путина прекратить игнорировать интересы России - 31.03.2025, ПРАЙМ
Ульянов оценил призыв Путина прекратить игнорировать интересы России
Западная аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв президента РФ Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы России,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T01:58+0300
2025-03-31T01:58+0300
2025-03-31T01:58+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Западная аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв президента РФ Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы России, озвученный в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, и теперь виден результат, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В апреле 2007 года президент Российской Федерации Путин на Мюнхенской конференции направил Западу мощный сигнал о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы России. Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл. Теперь вы видите результат", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
В 2007 году Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Он отмечал, что Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Вена, Владимир Путин, Михаил Ульянов, НАТО
Ульянов оценил призыв Путина прекратить игнорировать интересы России
Постпред Ульянов: аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв Путина
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Западная аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв президента РФ Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы России, озвученный в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, и теперь виден результат, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В апреле 2007 года президент Российской Федерации Путин на Мюнхенской конференции направил Западу мощный сигнал о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы России. Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл. Теперь вы видите результат", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
В 2007 году Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Он отмечал, что Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.