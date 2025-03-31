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Ульянов оценил призыв Путина прекратить игнорировать интересы России

Ульянов оценил призыв Путина прекратить игнорировать интересы России - 31.03.2025, ПРАЙМ

Ульянов оценил призыв Путина прекратить игнорировать интересы России

Западная аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв президента РФ Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы России,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T01:58+0300

2025-03-31T01:58+0300

2025-03-31T01:58+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Западная аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв президента РФ Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы России, озвученный в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, и теперь виден результат, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В апреле 2007 года президент Российской Федерации Путин на Мюнхенской конференции направил Западу мощный сигнал о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы России. Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл. Теперь вы видите результат", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. В 2007 году Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Он отмечал, что Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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