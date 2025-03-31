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Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США
Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США - 31.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в последний день квартала на неопределенности вокруг дальнейших решений властей США по поводу... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:34+0300
2025-03-31T14:34+0300
экономика
уолл-стрит
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в последний день квартала на неопределенности вокруг дальнейших решений властей США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,59%, до 41 605 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,36%, до 19 192 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 – на 0,95%, до 5 569,75 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, которые вступят в силу 2 апреля. "Все дело в неопределенности вокруг возможных тарифов. Негативный сценарий для рынка заключается в том, что 2 апреля станет лишь отправным пунктом для переговоров на довольно длительный период, на протяжении которого будет не совсем ясна структура пошлин", - сказал агентству Bloomberg главный экономист Jefferies International Мохит Кумар (Mohit Kumar).
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, индексы уолл-стрит, bloomberg, сша, дональд трамп, рынки, пошлины
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит, Bloomberg, США, Дональд Трамп, Рынки, пошлины
14:34 31.03.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США

Фьючерсы Уолл-стрит сильно снижаются на неопределенности по внешней политике США

© Unsplash/Harri PУолл стрит, Нью-Йорк, США
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
© Unsplash/Harri P
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в последний день квартала на неопределенности вокруг дальнейших решений властей США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,59%, до 41 605 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,36%, до 19 192 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,95%, до 5 569,75 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, которые вступят в силу 2 апреля.
"Все дело в неопределенности вокруг возможных тарифов. Негативный сценарий для рынка заключается в том, что 2 апреля станет лишь отправным пунктом для переговоров на довольно длительный период, на протяжении которого будет не совсем ясна структура пошлин", - сказал агентству Bloomberg главный экономист Jefferies International Мохит Кумар (Mohit Kumar).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
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ЭкономикаУолл-стритфьючерсы Уолл-стритиндексы Уолл-стритBloombergСШАДональд ТрампРынкипошлины
 
 
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