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Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США
Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США - 31.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в последний день квартала на неопределенности вокруг дальнейших решений властей США по поводу... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:34+0300
2025-03-31T14:34+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в последний день квартала на неопределенности вокруг дальнейших решений властей США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,59%, до 41 605 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,36%, до 19 192 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,95%, до 5 569,75 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, которые вступят в силу 2 апреля. "Все дело в неопределенности вокруг возможных тарифов. Негативный сценарий для рынка заключается в том, что 2 апреля станет лишь отправным пунктом для переговоров на довольно длительный период, на протяжении которого будет не совсем ясна структура пошлин", - сказал агентству Bloomberg главный экономист Jefferies International Мохит Кумар (Mohit Kumar).
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Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит, Bloomberg, США, Дональд Трамп, Рынки, пошлины
Фьючерсы Уолл-стрит падают на неопределенности вокруг введения пошлин США
Фьючерсы Уолл-стрит сильно снижаются на неопределенности по внешней политике США
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит сильно снижаются в последний день квартала на неопределенности вокруг дальнейших решений властей США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,59%, до 41 605 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,36%, до 19 192 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,95%, до 5 569,75 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, которые вступят в силу 2 апреля.
"Все дело в неопределенности вокруг возможных тарифов. Негативный сценарий для рынка заключается в том, что 2 апреля станет лишь отправным пунктом для переговоров на довольно длительный период, на протяжении которого будет не совсем ясна структура пошлин", - сказал агентству Bloomberg главный экономист Jefferies International Мохит Кумар (Mohit Kumar).
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