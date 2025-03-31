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Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании введения пошлин США
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании введения пошлин США - 31.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании введения пошлин США
Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении страной импортных пошлин,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:21+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении страной импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,27%, до 41 471,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,77%, до 17 015,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,9%, до 5 530,67 пункта. В среду ожидается, что президент США объявит о введении пошлин в отношении товаров из ряда стран. Меры, по словам аналитиков, могут оказать негативное влияние на динамику мировой экономики. "Связанный с пошлинами риск был подробно освещен и преимущественно учитывается в некоторых частях рынка… Однако никто не выиграет от торговой войны, и тучи сгущаются над прогнозом роста мировой экономики", - цитирует агентство Блумберг аналитика Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau). Эксперт также отметил, что после 2 апреля, вероятно, начнутся переговоры относительно пошлин, что предвещает продление периода неопределенности.
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уолл-стрит, индексы уолл-стрит, сша, дональд трамп, пошлины, рынки
Экономика, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит, США, Дональд Трамп, пошлины, Рынки
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании введения пошлин США
Индексы Уолл-стрит падают в ожидании заявления Трампа о введении пошлин
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник в ожидании объявления президента США Дональда Трампа о введении страной импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,27%, до 41 471,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,77%, до 17 015,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,9%, до 5 530,67 пункта.
В среду ожидается, что президент США объявит о введении пошлин в отношении товаров из ряда стран. Меры, по словам аналитиков, могут оказать негативное влияние на динамику мировой экономики.
"Связанный с пошлинами риск был подробно освещен и преимущественно учитывается в некоторых частях рынка… Однако никто не выиграет от торговой войны, и тучи сгущаются над прогнозом роста мировой экономики", - цитирует агентство Блумберг аналитика Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau).
Эксперт также отметил, что после 2 апреля, вероятно, начнутся переговоры относительно пошлин, что предвещает продление периода неопределенности.
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника