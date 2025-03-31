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СМИ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом в Signal - 31.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом в Signal
СМИ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом в Signal - 31.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом в Signal
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц утрачивает репутацию в Белом доме и расположение американского лидера Дональда Трампа после... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:49+0300
2025-03-31T15:49+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц утрачивает репутацию в Белом доме и расположение американского лидера Дональда Трампа после скандала с чатом, где руководство Соединенных Штатов обсуждало удары по Йемену, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду Трампа, связанную со скандалом. Президент США говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями. "Ущерб репутации Уолтца поставил его в шаткое положение в Белом доме... Уолтц потерял расположение Трампа и поддержку высокопоставленных помощников в Белом доме", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что Трамп в частных беседах выражал злость и обвинял Уолтца в "первом крупном кризисе национальной безопасности новой администрации", но пока решил не увольнять его. Согласно чиновникам, президент США в разговоре с Уолтцом 27 марта заявил о решении оставить его на посту и предоставить ему некую "отсрочку". Кроме того, по словам источников Wall Street Journal, для Трампа самой серьезной проблемой в этом инциденте было не создание чата в Signal для координации ударов по хуситам, а то, что в телефонной книге Уолтца был номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга.
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общество , сша, signal
Политика, Общество , США, Signal
15:49 31.03.2025
 
СМИ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом в Signal

WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом в Signal

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettМарко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Марко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц утрачивает репутацию в Белом доме и расположение американского лидера Дональда Трампа после скандала с чатом, где руководство Соединенных Штатов обсуждало удары по Йемену, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду Трампа, связанную со скандалом. Президент США говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями.
"Ущерб репутации Уолтца поставил его в шаткое положение в Белом доме... Уолтц потерял расположение Трампа и поддержку высокопоставленных помощников в Белом доме", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что Трамп в частных беседах выражал злость и обвинял Уолтца в "первом крупном кризисе национальной безопасности новой администрации", но пока решил не увольнять его. Согласно чиновникам, президент США в разговоре с Уолтцом 27 марта заявил о решении оставить его на посту и предоставить ему некую "отсрочку".
Кроме того, по словам источников Wall Street Journal, для Трампа самой серьезной проблемой в этом инциденте было не создание чата в Signal для координации ударов по хуситам, а то, что в телефонной книге Уолтца был номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга.
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ПолитикаОбществоСШАSignal
 
 
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