https://1prime.ru/20250331/uoltts-856254187.html

Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ

Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ - 31.03.2025, ПРАЙМ

Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T16:06+0300

2025-03-31T16:06+0300

2025-03-31T16:07+0300

политика

сша

украина

майкл уолтц

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями. "Уолтц создал и проводил несколько других конфиденциальных, важных для национальной безопасности диалогов в Signal с членами кабинета, в том числе несколько чатов о том, как проводить посредничество между Россией и Украиной, а также о военных миссиях", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что источники издания не указали, содержалась ли в других чатах секретная информация.

https://1prime.ru/20250331/uoltts-856253518.html

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сша, украина, майкл уолтц