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Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ
Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ - 31.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:06+0300
2025-03-31T16:07+0300
политика
сша
украина
майкл уолтц
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями. "Уолтц создал и проводил несколько других конфиденциальных, важных для национальной безопасности диалогов в Signal с членами кабинета, в том числе несколько чатов о том, как проводить посредничество между Россией и Украиной, а также о военных миссиях", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что источники издания не указали, содержалась ли в других чатах секретная информация.
https://1prime.ru/20250331/uoltts-856253518.html
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сша, украина, майкл уолтц
Политика, США, УКРАИНА, Майкл Уолтц
16:06 31.03.2025 (обновлено: 16:07 31.03.2025)
 
Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ

WSJ: Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности, в том числе по Украине

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями.
"Уолтц создал и проводил несколько других конфиденциальных, важных для национальной безопасности диалогов в Signal с членами кабинета, в том числе несколько чатов о том, как проводить посредничество между Россией и Украиной, а также о военных миссиях", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что источники издания не указали, содержалась ли в других чатах секретная информация.
Марко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
СМИ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом в Signal
15:49
 
ПолитикаСШАУКРАИНАМайкл Уолтц
 
 
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