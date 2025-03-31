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В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе - 31.03.2025, ПРАЙМ
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В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе
В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе - 31.03.2025, ПРАЙМ
В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе
Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 908 тысяч тонн и это самый высокий показатель, сообщает Минсельхоз РФ. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T22:06+0300
2025-03-31T22:07+0300
экономика
россия
минсельхоз
урожай
виноград
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 908 тысяч тонн и это самый высокий показатель, сообщает Минсельхоз РФ. "Валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 908 тысяч тонн, что является самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тысячи тонн). Общая площадь виноградных насаждений достигла 110,2 тысячи гектаров, в том числе 86,4 тысячи гектаров виноградников находятся в настоящее время в плодоносящем возрасте", - говорится в сообщении. Там отметили, что сельхозтоваропроизводителями, за исключением личных подсобных хозяйств, в 2024 году заложено 7,43 тысячи гектаров новых виноградников. Самыми популярными сортами для закладки стали "каберне совиньон", "шардоне", "пино нуар". Наибольший прирост площадей виноградников отмечен в Республике Крым (+2,0 тысячи гектаров) и Краснодарском крае (+1,9 тысячи гектаров).
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россия, минсельхоз, урожай, виноград
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, урожай, Виноград
22:06 31.03.2025 (обновлено: 22:07 31.03.2025)
 
В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе

Минсельхоз: в 2024 году в России собрали рекордный урожай винограда

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкФестиваль "Золотая гроздь винограда" в Крыму
Фестиваль Золотая гроздь винограда в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 908 тысяч тонн и это самый высокий показатель, сообщает Минсельхоз РФ.
"Валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 908 тысяч тонн, что является самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тысячи тонн). Общая площадь виноградных насаждений достигла 110,2 тысячи гектаров, в том числе 86,4 тысячи гектаров виноградников находятся в настоящее время в плодоносящем возрасте", - говорится в сообщении.
Там отметили, что сельхозтоваропроизводителями, за исключением личных подсобных хозяйств, в 2024 году заложено 7,43 тысячи гектаров новых виноградников. Самыми популярными сортами для закладки стали "каберне совиньон", "шардоне", "пино нуар".
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Росстат привел данные об урожае зерна в России
1 марта, 18:54
Наибольший прирост площадей виноградников отмечен в Республике Крым (+2,0 тысячи гектаров) и Краснодарском крае (+1,9 тысячи гектаров).
 
ЭкономикаРОССИЯМинсельхозурожайВиноград
 
 
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