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В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе

В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе - 31.03.2025, ПРАЙМ

В России был собран рекордный урожай винограда, сообщили в Минсельхозе

Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 908 тысяч тонн и это самый высокий показатель, сообщает Минсельхоз РФ. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T22:06+0300

2025-03-31T22:06+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил 908 тысяч тонн и это самый высокий показатель, сообщает Минсельхоз РФ. "Валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 908 тысяч тонн, что является самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тысячи тонн). Общая площадь виноградных насаждений достигла 110,2 тысячи гектаров, в том числе 86,4 тысячи гектаров виноградников находятся в настоящее время в плодоносящем возрасте", - говорится в сообщении. Там отметили, что сельхозтоваропроизводителями, за исключением личных подсобных хозяйств, в 2024 году заложено 7,43 тысячи гектаров новых виноградников. Самыми популярными сортами для закладки стали "каберне совиньон", "шардоне", "пино нуар". Наибольший прирост площадей виноградников отмечен в Республике Крым (+2,0 тысячи гектаров) и Краснодарском крае (+1,9 тысячи гектаров).

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россия, минсельхоз, урожай, виноград