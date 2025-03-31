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Власти готовы увеличить срок строительства судов по инвестиционным квотам

Власти готовы увеличить срок строительства судов по инвестиционным квотам - 31.03.2025, ПРАЙМ

Власти готовы увеличить срок строительства судов по инвестиционным квотам

Правительство России готово увеличить разрешенный срок строительства судов по инвестиционным квотам с 7 до 8 лет, в 2022 году сроки сдвинули с 5 до 7 лет,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T03:46+0300

2025-03-31T03:46+0300

2025-03-31T03:46+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство России готово увеличить разрешенный срок строительства судов по инвестиционным квотам с 7 до 8 лет, в 2022 году сроки сдвинули с 5 до 7 лет, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Правительство готово продлить разрешенный срок строительства судов с 7 до 8 лет. Это будет уже вторая подвижка графиков: в первый раз увеличение сроков утвердили в 2022 году: с 5 до 7 лет", - рассказал Зверев. Также он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос о возможности внесения в закон нормы, по которой инвестиционные квоты будут предоставляться не на 15 лет, а на 20 лет учетом того, что реальная стоимость промыслового судна будет существенно выше ожидаемого уровня. "Экономика сталкивается с вызовами, и задача госуправления найти такие решения, которые смогут помочь инвесторам. Чтобы кредиторская задолженность отрасли в 1 триллион рублей не стала токсичной, а инвестиционные кредиты, которые должны были приносить доход бизнесу, не превратились в кредитный хомут", - добавил президент ВАРПЭ. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году. По программе будут построены 105 судов. Второй этап квот предусматривает строительство шести логистических комплексов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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