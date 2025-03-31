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СМИ: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией
СМИ: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией - 31.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией
Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с РФ, рассматривая якобы возможные различные сценарии, сообщает газета Figaro. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T01:34+0300
2025-03-31T01:34+0300
2025-03-31T01:34+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с РФ, рассматривая якобы возможные различные сценарии, сообщает газета Figaro.
"Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией", - пишет издание.
Газета отмечает, что высокопоставленные военные европейских стран изучают различные сценарии якобы возможной атаки со стороны РФ, в том числе гибридной, в среднесрочной перспективе против одной из стран Европы.
В то же время газета указывает, что всеобщий конфликт кажется маловероятным, поскольку несет в себе риски ядерной эскалации. Однако в ЕС считают возможным ограниченный конфликт с участием РФ на территории европейского государства или вне Европы, а также гибридный сценарий. Некоторые называют срок в четыре-пять лет.
Французские чиновники сетуют газете на якобы влияние РФ на президентские выборы в Румынии, а также на продвижение ее интересов в странах Сахеля.
Как пишет газета, во французской армии происходит "смена сознания", каждому военному внушают, что риски эскалации для Франции значительны.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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СМИ: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией
Figaro: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с РФ, рассматривая якобы возможные различные сценарии, сообщает газета Figaro.
"Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией", - пишет издание.
Газета отмечает, что высокопоставленные военные европейских стран изучают различные сценарии якобы возможной атаки со стороны РФ, в том числе гибридной, в среднесрочной перспективе против одной из стран Европы.
В то же время газета указывает, что всеобщий конфликт кажется маловероятным, поскольку несет в себе риски ядерной эскалации. Однако в ЕС считают возможным ограниченный конфликт с участием РФ на территории европейского государства или вне Европы, а также гибридный сценарий. Некоторые называют срок в четыре-пять лет.
Французские чиновники сетуют газете на якобы влияние РФ на президентские выборы в Румынии, а также на продвижение ее интересов в странах Сахеля.
Как пишет газета, во французской армии происходит "смена сознания", каждому военному внушают, что риски эскалации для Франции значительны.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".