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"Любыми способами": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией

"Любыми способами": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Любыми способами": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией

Гражданам европейский стран необходимо обратиться к властям и политическим деятелем с призывом прекратить подготовки к началу конфликта с Россией. Таким мнением | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T09:32+0300

2025-03-31T09:32+0300

2025-03-31T09:32+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Гражданам европейский стран необходимо обратиться к властям и политическим деятелем с призывом прекратить подготовки к началу конфликта с Россией. Таким мнением поделился профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес в материале для издания Rebelión."Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие", — подчеркнул автор публикации.Профессор также отметил, что европейские власти бредят и не заботятся о людях, убеждая население в неизбежности войны и необходимости увеличения военных расходов.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на "перевооружение Европы" за счет бюджетов европейских стран.

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