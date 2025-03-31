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"Любыми способами": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией
"Любыми способами": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Любыми способами": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией
Гражданам европейский стран необходимо обратиться к властям и политическим деятелем с призывом прекратить подготовки к началу конфликта с Россией. Таким мнением | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:32+0300
2025-03-31T09:32+0300
2025-03-31T09:32+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Гражданам европейский стран необходимо обратиться к властям и политическим деятелем с призывом прекратить подготовки к началу конфликта с Россией. Таким мнением поделился профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес в материале для издания Rebelión."Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие", — подчеркнул автор публикации.Профессор также отметил, что европейские власти бредят и не заботятся о людях, убеждая население в неизбежности войны и необходимости увеличения военных расходов.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на "перевооружение Европы" за счет бюджетов европейских стран.
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россия, ес, запад
Политика, РОССИЯ, ЕС, ЗАПАД
"Любыми способами": в Испании выступили с предупреждением о войне с Россией
Rebelión: европейцам следует выступить против подготовки ЕС к войне с Россией
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ.
Гражданам европейский стран необходимо обратиться к властям и политическим деятелем с призывом прекратить подготовки к началу конфликта с Россией. Таким мнением поделился профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес в материале для издания Rebelión
.
"Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие", — подчеркнул автор публикации.
Профессор также отметил, что европейские власти бредят и не заботятся о людях, убеждая население в неизбежности войны и необходимости увеличения военных расходов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на "перевооружение Европы" за счет бюджетов европейских стран.
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