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Источник: ВСУ пытаются удержать позиции в Курской области

Источник: ВСУ пытаются удержать позиции в Курской области - 31.03.2025, ПРАЙМ

Источник: ВСУ пытаются удержать позиции в Курской области

Противник безуспешно пытается удерживать позиции в населенном пункте Гуево в Курской области, командование ВСУ понимает, что село они сдадут, сообщил РИА... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T07:51+0300

2025-03-31T07:51+0300

2025-03-31T07:51+0300

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КУРСК, 31 мар — ПРАЙМ. Противник безуспешно пытается удерживать позиции в населенном пункте Гуево в Курской области, командование ВСУ понимает, что село они сдадут, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". "Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ - ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут", — сказал собеседник агентства. По его данным, в населённом пункте остаются группы противника, которые военнослужащие группировки "Север" вытесняют к окраинам. "(Украинское - ред.) командование специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север", — добавил собеседник агентства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, всу, вс рф