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Генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки
Генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки - 31.03.2025, ПРАЙМ
Генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки
Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T23:52+0300
2025-03-31T23:53+0300
происшествия
россия
взятка
признание
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й гарнизонном военном суде в понедельник, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Довгань. "Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен", - рассказал адвокат. Он пояснил, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Что касается Оглоблина, процесс по его делу продолжится 9 апреля в 235-м гарнизонном военном суде.
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россия, взятка, признание
Происшествия, РОССИЯ, взятка, признание
23:52 31.03.2025 (обновлено: 23:53 31.03.2025)
 
Генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки

Адвокат Довгань: генерал Оглоблин признался в получении взятки в 12 млн рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта" в ходе первого заседания по существу в 235-й гарнизонном военном суде в понедельник, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Довгань.
"Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительное заключение, после которого Оглоблин признал вину, но с квалификацией следствия он не согласен", - рассказал адвокат.
Он пояснил, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении.
По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин.
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Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него рассматривает Московский гарнизонный военный суд.
Что касается Оглоблина, процесс по его делу продолжится 9 апреля в 235-м гарнизонном военном суде.
 
ПроисшествияРОССИЯвзяткапризнание
 
 
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