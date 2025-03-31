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Власти Японии хотят инвестировать в производителя полупроводников Rapidus
Власти Японии хотят инвестировать в производителя полупроводников Rapidus - 31.03.2025, ПРАЙМ
Власти Японии хотят инвестировать в производителя полупроводников Rapidus
Власти Японии приняли решение вложить еще 802,5 миллиарда иен (5,35 миллиарда долларов) в компанию-производителя полупроводников Rapidus, передает телеканал NHK | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:42+0300
2025-03-31T09:42+0300
2025-03-31T09:42+0300
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ТОКИО, 31 мар – ПРАЙМ. Власти Японии приняли решение вложить еще 802,5 миллиарда иен (5,35 миллиарда долларов) в компанию-производителя полупроводников Rapidus, передает телеканал NHK на данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. В конце 2022 года группа японских компаний, среди которых Toyota Motor Corp, Sony Group Corp, SoftBank Corp, MUFG Bank Ltd, NTTelephone Corp, Kioxia Corp, Denso Corp. и другие, создали компанию Rapidus. Компания продвигает разработку полупроводников нового поколения размером 2 нанометра и планирует начать серийное производство полупроводников около 2027 года. Планируется, что тестовая линия на заводе в городе Титосэ префектуры Хоккайдо начнет работу в апреле. Ранее правительство Японии уже заявляло о субсидировании Rapidus на сумму до 920 миллиардов иен (6,13 миллиарда долларов). Таким образом, с учетом новых мер поддержки государство может вложить в компанию до 1,7 триллиона иен (11,48 миллиарда долларов). Новые средства пойдут, как ожидается, на закупку производственного оборудования и сырья, разработку системы управления производством и установление производственных технологий.
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бизнес, технологии, япония
Бизнес, Технологии, ЯПОНИЯ
Власти Японии хотят инвестировать в производителя полупроводников Rapidus
В Японии хотят вложить еще $5,35 млрд в производителя полупроводников Rapidus
ТОКИО, 31 мар – ПРАЙМ. Власти Японии приняли решение вложить еще 802,5 миллиарда иен (5,35 миллиарда долларов) в компанию-производителя полупроводников Rapidus, передает телеканал NHK на данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.
В конце 2022 года группа японских компаний, среди которых Toyota Motor Corp, Sony Group Corp, SoftBank Corp, MUFG Bank Ltd, NTTelephone Corp, Kioxia Corp, Denso Corp. и другие, создали компанию Rapidus. Компания продвигает разработку полупроводников нового поколения размером 2 нанометра и планирует начать серийное производство полупроводников около 2027 года. Планируется, что тестовая линия на заводе в городе Титосэ префектуры Хоккайдо начнет работу в апреле.
Ранее правительство Японии уже заявляло о субсидировании Rapidus на сумму до 920 миллиардов иен (6,13 миллиарда долларов). Таким образом, с учетом новых мер поддержки государство может вложить в компанию до 1,7 триллиона иен (11,48 миллиарда долларов).
Новые средства пойдут, как ожидается, на закупку производственного оборудования и сырья, разработку системы управления производством и установление производственных технологий.
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