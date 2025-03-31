https://1prime.ru/20250331/yuan-856240442.html
Юань открыл торги в понедельник ростом
Юань открыл торги в понедельник ростом - 31.03.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,8 рубля, следует из данных Московской биржи. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:08+0300
2025-03-31T10:08+0300
2025-03-31T10:08+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 12 копеек, до 11,80 рубля.Внебиржевой курс доллара закрепляется выше 85 рублей и составляет 85,43 рубля.
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юань, мосбиржа, рынки
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынки
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже повышается до 11,78 рубля
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 12 копеек, до 11,80 рубля.
Внебиржевой курс доллара закрепляется выше 85 рублей и составляет 85,43 рубля.
Стоимость евро к доллару растет перед выходом данных по инфляции в Германии