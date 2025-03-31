https://1prime.ru/20250331/yuan-856240442.html

Юань открыл торги в понедельник ростом

Юань открыл торги в понедельник ростом - 31.03.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги в понедельник ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,8 рубля, следует из данных Московской биржи. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T10:08+0300

2025-03-31T10:08+0300

2025-03-31T10:08+0300

экономика

юань

мосбиржа

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 12 копеек, до 11,80 рубля.Внебиржевой курс доллара закрепляется выше 85 рублей и составляет 85,43 рубля.

https://1prime.ru/20250331/evro-856238100.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, мосбиржа, рынки