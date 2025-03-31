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"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам - 31.03.2025, ПРАЙМ
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"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам
Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:46+0300
2025-03-31T14:56+0300
политика
валерий залужный
украинцы
выборы
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну. Такой совет соотечественникам дал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом рассказывается в материале информагентства "РБК-Украина".Комментировать вопрос о его собственном участии в президентских выборах, если таковые на Украине когда-либо состоятся, бывший главком в очередной раз отказался: "Мой ответ на этот вопрос не изменился".Вместо этого он посоветовал своим соотечественникам вообще отказаться от мыслей о президентских выборах на Украине."Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах", - передает его слова агентство.Ранее председатель украинской ЦИК Олег Диденко сообщил, что украинские власти намерены внести поправки в законодательство о возможности отложить выборы президента до отмены военного положения в стране.Срок президентский полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако очередные выборы, предусмотренные Конституцией Украины, были отменены. украинские власти мотивировали этот шаг тем, что в стране действует режима военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Как заявил Зеленский, в такой ситуации выборы "несвоевременны".
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валерий залужный, украинцы, выборы
Политика, Валерий Залужный, украинцы, Выборы
14:46 31.03.2025 (обновлено: 14:56 31.03.2025)
 
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам

Залужный: украинцам нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну. Такой совет соотечественникам дал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом рассказывается в материале информагентства "РБК-Украина".
Комментировать вопрос о его собственном участии в президентских выборах, если таковые на Украине когда-либо состоятся, бывший главком в очередной раз отказался: "Мой ответ на этот вопрос не изменился".
Вместо этого он посоветовал своим соотечественникам вообще отказаться от мыслей о президентских выборах на Украине.
"Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах", - передает его слова агентство.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США
6 марта, 15:53
Ранее председатель украинской ЦИК Олег Диденко сообщил, что украинские власти намерены внести поправки в законодательство о возможности отложить выборы президента до отмены военного положения в стране.
Срок президентский полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако очередные выборы, предусмотренные Конституцией Украины, были отменены. украинские власти мотивировали этот шаг тем, что в стране действует режима военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Как заявил Зеленский, в такой ситуации выборы "несвоевременны".
 
ПолитикаВалерий ЗалужныйукраинцыВыборы
 
 
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