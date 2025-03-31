https://1prime.ru/20250331/zaluzhnyy-856250809.html
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам
Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:46+0300
2025-03-31T14:46+0300
2025-03-31T14:56+0300
политика
валерий залужный
украинцы
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну. Такой совет соотечественникам дал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом рассказывается в материале информагентства "РБК-Украина".Комментировать вопрос о его собственном участии в президентских выборах, если таковые на Украине когда-либо состоятся, бывший главком в очередной раз отказался: "Мой ответ на этот вопрос не изменился".Вместо этого он посоветовал своим соотечественникам вообще отказаться от мыслей о президентских выборах на Украине."Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах", - передает его слова агентство.Ранее председатель украинской ЦИК Олег Диденко сообщил, что украинские власти намерены внести поправки в законодательство о возможности отложить выборы президента до отмены военного положения в стране.Срок президентский полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако очередные выборы, предусмотренные Конституцией Украины, были отменены. украинские власти мотивировали этот шаг тем, что в стране действует режима военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Как заявил Зеленский, в такой ситуации выборы "несвоевременны".
https://1prime.ru/20250306/zaluzhnyy-855535791.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dae2538d6370318a2f91cff7d69b4151.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий залужный, украинцы, выборы
Политика, Валерий Залужный, украинцы, Выборы
"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам
Залужный: украинцам нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну. Такой совет соотечественникам дал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом рассказывается в материале информагентства "РБК-Украина".
Комментировать вопрос о его собственном участии в президентских выборах, если таковые на Украине когда-либо состоятся, бывший главком в очередной раз отказался: "Мой ответ на этот вопрос не изменился".
Вместо этого он посоветовал своим соотечественникам вообще отказаться от мыслей о президентских выборах на Украине.
"Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах", - передает его слова агентство.
Залужный сделал дерзкое заявление в адрес США
Ранее председатель украинской ЦИК Олег Диденко сообщил, что украинские власти намерены внести поправки в законодательство о возможности отложить выборы президента до отмены военного положения в стране.
Срок президентский полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако очередные выборы, предусмотренные Конституцией Украины, были отменены. украинские власти мотивировали этот шаг тем, что в стране действует режима военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Как заявил Зеленский, в такой ситуации выборы "несвоевременны".