https://1prime.ru/20250331/zaluzhnyy-856250809.html

"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам

"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Нам нужно". Залужный дал "душевный" совет украинцам

Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:46+0300

2025-03-31T14:46+0300

2025-03-31T14:56+0300

политика

валерий залужный

украинцы

выборы

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Украинцам не следует задумываться о президентских выборах, пока продолжаются боевые действия, им нужно сконцентрироваться на том, как сохранить свою страну. Такой совет соотечественникам дал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом рассказывается в материале информагентства "РБК-Украина".Комментировать вопрос о его собственном участии в президентских выборах, если таковые на Украине когда-либо состоятся, бывший главком в очередной раз отказался: "Мой ответ на этот вопрос не изменился".Вместо этого он посоветовал своим соотечественникам вообще отказаться от мыслей о президентских выборах на Украине."Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах", - передает его слова агентство.Ранее председатель украинской ЦИК Олег Диденко сообщил, что украинские власти намерены внести поправки в законодательство о возможности отложить выборы президента до отмены военного положения в стране.Срок президентский полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако очередные выборы, предусмотренные Конституцией Украины, были отменены. украинские власти мотивировали этот шаг тем, что в стране действует режима военного положения и объявлена всеобщая мобилизация. Как заявил Зеленский, в такой ситуации выборы "несвоевременны".

https://1prime.ru/20250306/zaluzhnyy-855535791.html

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валерий залужный, украинцы, выборы