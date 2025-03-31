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Кабмин не поддержал проект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Кабмин не поддержал проект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них
Кабмин не поддержал проект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них - 31.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин не поддержал проект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них
Кабмин РФ не поддержал законопроект КПРФ о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:29+0300
2025-03-31T13:29+0300
россия
правительство
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Кабмин РФ не поддержал законопроект КПРФ о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации (заключение правительства Российской Федерации от 24 января 2024 г. № ДГ-П12-1920). Замечания, изложенные в указанном заключении сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась", - сказано в документе. Проектом предлагается установить запрет оптовой и розничной торговли никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.
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россия, правительство
РОССИЯ, правительство
13:29 31.03.2025
 
Кабмин не поддержал проект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них

Кабмин не поддержал проект КПРФ о запрете продажи вейпов и жидкостей для них

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Кабмин РФ не поддержал законопроект КПРФ о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
"Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации (заключение правительства Российской Федерации от 24 января 2024 г. № ДГ-П12-1920). Замечания, изложенные в указанном заключении сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась", - сказано в документе.
Проектом предлагается установить запрет оптовой и розничной торговли никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Все фракции Госдумы поддержали законопроект о полном запрете вейпов
28 января, 13:39
 
РОССИЯправительство
 
 
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