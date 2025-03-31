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Зеленский не уйдет от проблем по ресурсной сделке, считает экс-депутат Рады

Зеленский не уйдет от проблем по ресурсной сделке, считает экс-депутат Рады - 31.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский не уйдет от проблем по ресурсной сделке, считает экс-депутат Рады

Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями, независимо от того, подпишет он соглашение с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам или откажется | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:55+0300

2025-03-31T14:55+0300

2025-03-31T14:55+0300

политика

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями, независимо от того, подпишет он соглашение с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам или откажется от него. Об этом агентству РИА Новости сообщил бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Зеленский пытается выйти из сделки, и предупредил о возможных "больших проблемах" в случае отказа от соглашения."У Зеленского будут проблемы в случае, если он эту сделку подпишет, и в случае, если он ее не подпишет. Если он ее не подпишет – у него будут проблемы с Дональдом Трампом и администрацией американской. Если он ее подпишет, я думаю, у него будут проблемы внутри страны, и парламент не ратифицирует это соглашение, оно не войдет в действие в том виде, в котором оно прописано", - считает Килинкаров. Бывший депутат отметил, что текст соглашения полностью отражает интересы США. При этом, если Зеленский решит не подписывать документ, Вашингтон обладает широкими возможностями для давления на Киев. Среди таких инструментов экс-депутат выделил предоставление разведывательных данных, поставки вооружений, а также доступ к компрометирующим материалам на украинских политиков.Килинкаров считает, что Зеленский не контролирует достаточное число депутатов, чтобы обеспечить ратификацию соглашения. В случае усиления давления со стороны США он может утратить поддержку парламента, что поставит под угрозу управляемость страной. Также не исключено, что Верховная рада откажется продлевать военное положение, срок которого истекает в мае.Ранее украинские СМИ сообщали, что новый проект соглашения между США и Украиной по ископаемым предусматривает обязательство Киева вернуть средства за всю оказанную Вашингтоном помощь. В публикациях утверждается, что документ нарушает ранее согласованные "красные линии", ограничивает суверенитет Украины, противоречит ее стремлению к членству в ЕС и фактически делает безвозмездную поддержку со стороны США подлежащей возврату. По мнению журналистов, если Киев согласится на такие условия, это создаст прецедент, который позволит другим донорам потребовать возврата своих средств.Журнал Spectator сообщил, что одним из условий сделки является запрет украинским компаниям продавать добытые полезные ископаемые странам, которые Вашингтон считает "стратегическими конкурентами". Издание предполагает, что под эту категорию может попасть и Евросоюз, учитывая непростые отношения с США.Подписание соглашения по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля, когда Владимир Зеленский посетил Вашингтон. По данным СМИ, Трамп жестко отреагировал на поведение Зеленского, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его "неблагодарным агитатором за демократов". В результате после словесной перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, рада, сделка