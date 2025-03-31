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Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана
Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана - 31.03.2025, ПРАЙМ
Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана
Жители Гагаузской автономии Молдавии продолжили в воскресенье народные сходы в поддержку арестованного башкана (главы) Евгении Гуцул, заявив о политическом... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T00:01+0300
2025-03-31T00:01+0300
экономика
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молдавия
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КИШИНЕВ, 30 мар - ПРАЙМ. Жители Гагаузской автономии Молдавии продолжили в воскресенье народные сходы в поддержку арестованного башкана (главы) Евгении Гуцул, заявив о политическом характере уголовного преследования, сообщили РИА Новости в исполкоме региона (правительство). Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. Народные сходы на юге Молдавии в поддержку Гуцул начались после ее ареста 25 марта. "Сегодня массовые собрания прошли в селах Дезгинжа и Буджак, где представители местных органов власти и общественности выразили несогласие с решением суда о 20-суточном аресте Гуцул. Участники народных сходов заявили, что задержание башкана рассматривают как политическую провокацию, направленную на уничтожение основ гагаузской автономии", - сообщили в исполкоме. Там отметили, что на собраниях была озвучена позиция о том, что действия правоохранительных органов Молдавии направлены не только против Гуцул, но и на полный демонтаж автономии и лишение Гагаузии ее особого статуса. Ранее массовые сходы и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом, Копчаке Казаклии и других населенных пунктах автономии. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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общество , молдавия, кишинев, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мария захарова, мид рф, мид
Экономика, Общество , МОЛДАВИЯ, Кишинев, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
00:01 31.03.2025
 
Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана

Жители Гагаузии продолжают народные сходы в поддержку арестованного башкана

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КИШИНЕВ, 30 мар - ПРАЙМ. Жители Гагаузской автономии Молдавии продолжили в воскресенье народные сходы в поддержку арестованного башкана (главы) Евгении Гуцул, заявив о политическом характере уголовного преследования, сообщили РИА Новости в исполкоме региона (правительство).
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. Народные сходы на юге Молдавии в поддержку Гуцул начались после ее ареста 25 марта.
"Сегодня массовые собрания прошли в селах Дезгинжа и Буджак, где представители местных органов власти и общественности выразили несогласие с решением суда о 20-суточном аресте Гуцул. Участники народных сходов заявили, что задержание башкана рассматривают как политическую провокацию, направленную на уничтожение основ гагаузской автономии", - сообщили в исполкоме.
Там отметили, что на собраниях была озвучена позиция о том, что действия правоохранительных органов Молдавии направлены не только против Гуцул, но и на полный демонтаж автономии и лишение Гагаузии ее особого статуса.
Ранее массовые сходы и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом, Копчаке Казаклии и других населенных пунктах автономии.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
 
ЭкономикаОбществоМОЛДАВИЯКишиневРФВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганМария ЗахароваМИД РФМИД
 
 
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