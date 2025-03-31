https://1prime.ru/20250331/zhiteli-856233060.html

Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана

Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана - 31.03.2025, ПРАЙМ

Жители Гагаузии поддержали арестованного башкана

Жители Гагаузской автономии Молдавии продолжили в воскресенье народные сходы в поддержку арестованного башкана (главы) Евгении Гуцул, заявив о политическом... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T00:01+0300

2025-03-31T00:01+0300

2025-03-31T00:01+0300

экономика

общество

молдавия

кишинев

рф

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

мария захарова

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856233060.jpg?1743368469

КИШИНЕВ, 30 мар - ПРАЙМ. Жители Гагаузской автономии Молдавии продолжили в воскресенье народные сходы в поддержку арестованного башкана (главы) Евгении Гуцул, заявив о политическом характере уголовного преследования, сообщили РИА Новости в исполкоме региона (правительство). Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. Народные сходы на юге Молдавии в поддержку Гуцул начались после ее ареста 25 марта. "Сегодня массовые собрания прошли в селах Дезгинжа и Буджак, где представители местных органов власти и общественности выразили несогласие с решением суда о 20-суточном аресте Гуцул. Участники народных сходов заявили, что задержание башкана рассматривают как политическую провокацию, направленную на уничтожение основ гагаузской автономии", - сообщили в исполкоме. Там отметили, что на собраниях была озвучена позиция о том, что действия правоохранительных органов Молдавии направлены не только против Гуцул, но и на полный демонтаж автономии и лишение Гагаузии ее особого статуса. Ранее массовые сходы и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом, Копчаке Казаклии и других населенных пунктах автономии. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

молдавия

кишинев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия, кишинев, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мария захарова, мид рф, мид