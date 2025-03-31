https://1prime.ru/20250331/zoloto-856238304.html

Стоимость золота обновила рекордные значения

Стоимость золота обновила рекордные значения - 31.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота обновила рекордные значения

Стоимость фьючерса на золото увеличивается более чем на 1% и впервые превысила 3150 долларов за тройскую унцию при снижении доходности американских... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T08:51+0300

2025-03-31T08:51+0300

2025-03-31T09:33+0300

экономика

золото

рынки

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/65/842086521_0:238:3037:1946_1920x0_80_0_0_4cdb93b9b0cc4e55f681d4ad846565e7.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото увеличивается более чем на 1% и впервые превысила 3150 долларов за тройскую унцию при снижении доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов.По состоянию на 9.24 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 36,86 доллара, или на 1,18% относительно предыдущего закрытия, до 3 151,16 доллара за тройскую унцию. Стоимость золота таким образом достигла нового рекордного значения выше 3 150 долларов за тройскую унцию.В это же время майский фьючерс на серебро дорожает на 0,76% - до 35,08 доллара за унцию.При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается до 4,189% с 4,255% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота.

https://1prime.ru/20250328/zoloto-856201530.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, рынки, сша