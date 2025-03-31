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Стоимость золота обновила рекордные значения - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/zoloto-856238304.html
Стоимость золота обновила рекордные значения
Стоимость золота обновила рекордные значения - 31.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота обновила рекордные значения
Стоимость фьючерса на золото увеличивается более чем на 1% и впервые превысила 3150 долларов за тройскую унцию при снижении доходности американских... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T08:51+0300
2025-03-31T09:33+0300
экономика
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото увеличивается более чем на 1% и впервые превысила 3150 долларов за тройскую унцию при снижении доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов.По состоянию на 9.24 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 36,86 доллара, или на 1,18% относительно предыдущего закрытия, до 3 151,16 доллара за тройскую унцию. Стоимость золота таким образом достигла нового рекордного значения выше 3 150 долларов за тройскую унцию.В это же время майский фьючерс на серебро дорожает на 0,76% - до 35,08 доллара за унцию.При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается до 4,189% с 4,255% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота.
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золото, рынки, сша
Экономика, золото, Рынки, США
08:51 31.03.2025 (обновлено: 09:33 31.03.2025)
 
Стоимость золота обновила рекордные значения

Цена на золото достигает новых рекордов при снижении доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото увеличивается более чем на 1% и впервые превысила 3150 долларов за тройскую унцию при снижении доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.24 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 36,86 доллара, или на 1,18% относительно предыдущего закрытия, до 3 151,16 доллара за тройскую унцию. Стоимость золота таким образом достигла нового рекордного значения выше 3 150 долларов за тройскую унцию.
В это же время майский фьючерс на серебро дорожает на 0,76% - до 35,08 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается до 4,189% с 4,255% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота.
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