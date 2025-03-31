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Аналитики спрогнозировали дальнейший рост спроса на золото

Аналитики спрогнозировали дальнейший рост спроса на золото - 31.03.2025, ПРАЙМ

Аналитики спрогнозировали дальнейший рост спроса на золото

Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на все страны со 2 апреля может привести к дальнейшему росту спроса на активы-убежища, в том числе золото,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:40+0300

2025-03-31T14:40+0300

2025-03-31T14:40+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на все страны со 2 апреля может привести к дальнейшему росту спроса на активы-убежища, в том числе золото, дополнительным фактором могут стать волнения из-за признаков стагфляции в Штатах, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "С приближением "Дня освобождения" продолжающаяся покупка активов-убежищ может оказать дальнейшую поддержку золоту, в то время как возможная тенденция "продавай на фактах" может вызвать рост волатильности", - говорится в обзоре организации. Трамп ранее назначил на 2 апреля введение зеркальных пошлин против Китая и ряда других стран, назвав этот день "Днем освобождения". В сообщении отмечается, что растут геополитические риски, а угрозы президента Трампа в адрес Ирана и России "потенциально повышают спрос на безопасные активы". Эксперты и трейдеры также продолжают следить за экономическими данными. Опасения стагфляции усиливаются на фоне роста базовой инфляции PCE и более низких расходов и потребительского доверия, указывается в релизе. Рынки будут ждать показателей индексов деловой активности США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) и статистики по безработице в США на текущей неделе. "Если они продемонстрируют признаки смягчения, то опасения по поводу стагфляции возрастут", - говорится в сообщении. В пятницу официальная статистика показала, что базовый PCE (базовый индекс цен на личное потребление, который учитывается Федеральной резервной системой в решениях по учетной ставке) в феврале в месячном выражении составил 0,4% при прогнозе в 0,3%. Потребительские расходы населения США выросли в феврале к январю на 0,4% при прогнозе роста на 0,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте составил 57 пунктов при прогнозе в 57,9 пункта. Ранее в понедельник стоимость фьючерса на золото впервые превысила 3150 долларов за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало примерно на 10%, с начала года - почти на 20%. Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности.

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мировая экономика, дональд трамп, сша, китай, золото, цены на золото