https://1prime.ru/20250331/zoloto-856258649.html
Золото растет в цене
Золото растет в цене - 31.03.2025, ПРАЙМ
Золото растет в цене
Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, следует из данных торгов. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T18:08+0300
2025-03-31T18:08+0300
2025-03-31T18:09+0300
экономика
торги
золото
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 42,61 доллара, или на 1,37%, до 3 156,91 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% - до 34,67 доллара за унцию. В ходе торгов котировки золота достигли нового исторического максимума в 3 160,14 доллара за тройскую унцию. По словам стратега отдела сырьевых товаров Morgan Stanley Эми Гауэр (Amy Gower), ралли драгоценного металла способствуют физический спрос и макроэкономический фон. "Недавние покупки инвесторами слитков, монет… представляет собой новый приток в золото… Кроме того, золото имеет макроэкономический аспект в том, как оно конкурирует в портфеле инвесторов с акциями и облигациями", - цитирует эксперта агентство Блумберг.
https://1prime.ru/20250327/zoloto-856168918.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 42,61 доллара, или на 1,37%, до 3 156,91 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% - до 34,67 доллара за унцию.
В ходе торгов котировки золота достигли нового исторического максимума в 3 160,14 доллара за тройскую унцию. По словам стратега отдела сырьевых товаров Morgan Stanley Эми Гауэр (Amy Gower), ралли драгоценного металла способствуют физический спрос и макроэкономический фон.
Цена золота впервые в истории превысила $3 100 за тройскую унцию
"Недавние покупки инвесторами слитков, монет… представляет собой новый приток в золото… Кроме того, золото имеет макроэкономический аспект в том, как оно конкурирует в портфеле инвесторов с акциями и облигациями", - цитирует эксперта агентство Блумберг.