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Золото растет в цене

Золото растет в цене - 31.03.2025, ПРАЙМ

Золото растет в цене

Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, следует из данных торгов. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T18:08+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 42,61 доллара, или на 1,37%, до 3 156,91 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% - до 34,67 доллара за унцию. В ходе торгов котировки золота достигли нового исторического максимума в 3 160,14 доллара за тройскую унцию. По словам стратега отдела сырьевых товаров Morgan Stanley Эми Гауэр (Amy Gower), ралли драгоценного металла способствуют физический спрос и макроэкономический фон. "Недавние покупки инвесторами слитков, монет… представляет собой новый приток в золото… Кроме того, золото имеет макроэкономический аспект в том, как оно конкурирует в портфеле инвесторов с акциями и облигациями", - цитирует эксперта агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20250327/zoloto-856168918.html

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торги, золото, цены