https://1prime.ru/20250401/abkhaziya-856297052.html

В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии

В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии - 01.04.2025, ПРАЙМ

В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Граждане Абхазии, имеющие также гражданство РФ или вид на жительство в РФ, смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, следует из указа... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T21:00+0300

2025-04-01T21:00+0300

2025-04-01T21:02+0300

россия

водительские права

абхазия

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Граждане Абхазии, имеющие также гражданство РФ или вид на жительство в РФ, смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, следует из указа президента России Владимира Путина.Документ опубликован на официальном портале правовых актов."Установить, что гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в РФ, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке", - говорится в указе.Попадающие под данную категорию граждане будут освобождены от сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Кроме того, выдача им российских водительских удостоверений может осуществляться в том числе на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД РФ.Также президент поручил правительству РФ обеспечить освобождение таких граждан от уплаты госпошлины за выдачу российских прав и внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие признание до 1 апреля 2026 года действительными для управления транспортными средствами на территории России абхазских водительских удостоверений, срок действия которых не истек.

https://1prime.ru/20250318/abkhaziya-855881806.html

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россия, водительские права, абхазия