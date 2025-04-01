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В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии
В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии - 01.04.2025, ПРАЙМ
В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Граждане Абхазии, имеющие также гражданство РФ или вид на жительство в РФ, смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, следует из указа... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T21:00+0300
2025-04-01T21:02+0300
россия
водительские права
абхазия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Граждане Абхазии, имеющие также гражданство РФ или вид на жительство в РФ, смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, следует из указа президента России Владимира Путина.Документ опубликован на официальном портале правовых актов."Установить, что гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в РФ, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке", - говорится в указе.Попадающие под данную категорию граждане будут освобождены от сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Кроме того, выдача им российских водительских удостоверений может осуществляться в том числе на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД РФ.Также президент поручил правительству РФ обеспечить освобождение таких граждан от уплаты госпошлины за выдачу российских прав и внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие признание до 1 апреля 2026 года действительными для управления транспортными средствами на территории России абхазских водительских удостоверений, срок действия которых не истек.
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россия, водительские права, абхазия
РОССИЯ, водительские права, АБХАЗИЯ
21:00 01.04.2025 (обновлено: 21:02 01.04.2025)
 
В России упростили порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Водительские права
Водительские права - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Граждане Абхазии, имеющие также гражданство РФ или вид на жительство в РФ, смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, следует из указа президента России Владимира Путина.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
"Установить, что гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в РФ, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке", - говорится в указе.
Попадающие под данную категорию граждане будут освобождены от сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Кроме того, выдача им российских водительских удостоверений может осуществляться в том числе на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД РФ.
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Также президент поручил правительству РФ обеспечить освобождение таких граждан от уплаты госпошлины за выдачу российских прав и внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие признание до 1 апреля 2026 года действительными для управления транспортными средствами на территории России абхазских водительских удостоверений, срок действия которых не истек.
 
РОССИЯводительские праваАБХАЗИЯ
 
 
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