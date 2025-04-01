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АдГ до минимума сократила отставание от блока ХДС/ХСС, показал порос Forsa

АдГ до минимума сократила отставание от блока ХДС/ХСС, показал порос Forsa - 01.04.2025, ПРАЙМ

АдГ до минимума сократила отставание от блока ХДС/ХСС, показал порос Forsa

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) достигла рекордного показателя в 24%, сократив разрыв с победившим на февральских выборах блоком... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T14:18+0300

2025-04-01T14:18+0300

2025-04-01T14:18+0300

политика

германия

адг

хдс

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) достигла рекордного показателя в 24%, сократив разрыв с победившим на февральских выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до 1%, свидетельствуют результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV. "ХДС и ХСС набирают всего 25%... С выборов в бундестаг 23 февраля они потеряли 3,5 процентных пункта… Партия (АдГ – ред.) … теперь достигает 24%. Это на 4% больше, чем результат выборов – и новый рекорд для АдГ… Таким образом, блок ХДС/ХСС и АдГ разделяет лишь один процентный пункт", - говорится в материале. Рейтинг других партий, согласно опросу, остается на уровне опроса недельной давности. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 15%, "Зеленых" по-прежнему поддерживают 12% респондентов, а "Левую" партию – 10%. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) набирает только 4%. Лишь 28% респондентов доверяют лидеру ХДС/ХСС и вероятному будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу. 70% опрошенных не считают, что он заслуживает доверия. Опрос проводился с 25 по 31 марта, в нем приняли участие около тысячи человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

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германия, адг, хдс