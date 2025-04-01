https://1prime.ru/20250401/adg-856294420.html
Рейтинг АдГ установил новый рекорд, показал опрос Forsa
Рейтинг АдГ установил новый рекорд, показал опрос Forsa - 01.04.2025, ПРАЙМ
Рейтинг АдГ установил новый рекорд, показал опрос Forsa
Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордного уровня в 24%, причем ее отставание от победившего на недавних выборах блока... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T19:31+0300
2025-04-01T19:31+0300
2025-04-01T19:31+0300
политика
адг
рейтинг
хдс
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/33/776473311_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_78284814b5bf03e722ac620a5cfaf87d.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордного уровня в 24%, причем ее отставание от победившего на недавних выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилось до одного процентного пункта (п. п.), свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. После выборов, прошедших 23 февраля, рейтинг АдГ вырос более чем на три процентных пункта, а рейтинг ХДС/ХСС снизился на 3,5 процентных пункта. На третьем месте идут социал-демократы с уровнем поддержки в 15%, что на 1,4% процентных пункта ниже, чем на неудачных для них выборах. Далее располагаются "Зелёные" с рейтингом 15% (плюс 0,4 процентных пункта) и "Левые" с уровнем поддержки 10% (плюс 1,2 процентных пункта). Все остальные партии имеют уровень поддержки ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны. Опрос был проведен 25-31 марта, в нем приняли участие 2 508 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.
https://1prime.ru/20250323/es-856028577.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/33/776473311_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_22597f5a51d98b319f22e0a79d84ba31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адг, рейтинг, хдс
Политика, АдГ, рейтинг, ХДС
Рейтинг АдГ установил новый рекорд, показал опрос Forsa
Опрос Forsa: рейтинг АдГ повысился до рекордных 24%
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордного уровня в 24%, причем ее отставание от победившего на недавних выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилось до одного процентного пункта (п. п.), свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
После выборов, прошедших 23 февраля, рейтинг АдГ вырос более чем на три процентных пункта, а рейтинг ХДС/ХСС снизился на 3,5 процентных пункта.
На третьем месте идут социал-демократы с уровнем поддержки в 15%, что на 1,4% процентных пункта ниже, чем на неудачных для них выборах. Далее располагаются "Зелёные" с рейтингом 15% (плюс 0,4 процентных пункта) и "Левые" с уровнем поддержки 10% (плюс 1,2 процентных пункта).
Все остальные партии имеют уровень поддержки ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны.
В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев
Опрос был проведен 25-31 марта, в нем приняли участие 2 508 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.