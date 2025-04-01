https://1prime.ru/20250401/adg-856294420.html

Рейтинг АдГ установил новый рекорд, показал опрос Forsa

Рейтинг АдГ установил новый рекорд, показал опрос Forsa - 01.04.2025, ПРАЙМ

Рейтинг АдГ установил новый рекорд, показал опрос Forsa

Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордного уровня в 24%, причем ее отставание от победившего на недавних выборах блока... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T19:31+0300

2025-04-01T19:31+0300

2025-04-01T19:31+0300

политика

адг

рейтинг

хдс

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордного уровня в 24%, причем ее отставание от победившего на недавних выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилось до одного процентного пункта (п. п.), свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. После выборов, прошедших 23 февраля, рейтинг АдГ вырос более чем на три процентных пункта, а рейтинг ХДС/ХСС снизился на 3,5 процентных пункта. На третьем месте идут социал-демократы с уровнем поддержки в 15%, что на 1,4% процентных пункта ниже, чем на неудачных для них выборах. Далее располагаются "Зелёные" с рейтингом 15% (плюс 0,4 процентных пункта) и "Левые" с уровнем поддержки 10% (плюс 1,2 процентных пункта). Все остальные партии имеют уровень поддержки ниже 5% - минимального порога для попадания в парламент страны. Опрос был проведен 25-31 марта, в нем приняли участие 2 508 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.

https://1prime.ru/20250323/es-856028577.html

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адг, рейтинг, хдс