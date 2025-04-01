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В США заявили, что Россия и Китай бросают Западу новый вызов
В США заявили, что Россия и Китай бросают Западу новый вызов - 01.04.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что Россия и Китай бросают Западу новый вызов
Россия и Китай стремятся усилить своё влияние в Африке и тем самым бросают вызов интересам США и их партнёров, заявил во вторник кандидат на пост председателя... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:03+0300
2025-04-01T18:03+0300
2025-04-01T18:03+0300
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ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Россия и Китай стремятся усилить своё влияние в Африке и тем самым бросают вызов интересам США и их партнёров, заявил во вторник кандидат на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джон Кейн. "Китай в первую очередь сосредоточен на экономических инвестициях и инфраструктурных проектах в рамках своей инициативы "Пояс и путь", хотя уже появляются и элементы военного сотрудничества с рядом стран", - указал Кейн в письменных ответах на вопросы сенатского комитета по делам вооружённых сил. Он выразил мнение, что Россия в свою очередь делает ставку на военно-технические партнёрства, продажу оружия и добычу ресурсов. "Обе державы стремятся оспорить влияние Запада, хотя подход Китая, как правило, более системный и экономически ориентированный, в то время как стратегия России - более оппортунистическая и сосредоточена на сфере безопасности", - говорится в документе. Кандидат подчеркнул, что расширение присутствия этих стран на африканском континенте противоречит стратегическим целям США и требует со стороны Вашингтона активного противодействия. -0-
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Политика, США, ЗАПАД, РОССИЯ, КИТАЙ
В США заявили, что Россия и Китай бросают Западу новый вызов
Кандидат в главы генштаба Кейн: РФ и КНР бросают вызов интересам США в Африке
ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Россия и Китай стремятся усилить своё влияние в Африке и тем самым бросают вызов интересам США и их партнёров, заявил во вторник кандидат на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джон Кейн.
"Китай в первую очередь сосредоточен на экономических инвестициях и инфраструктурных проектах в рамках своей инициативы "Пояс и путь", хотя уже появляются и элементы военного сотрудничества с рядом стран", - указал Кейн в письменных ответах на вопросы сенатского комитета по делам вооружённых сил.
Он выразил мнение, что Россия в свою очередь делает ставку на военно-технические партнёрства, продажу оружия и добычу ресурсов.
"Обе державы стремятся оспорить влияние Запада, хотя подход Китая, как правило, более системный и экономически ориентированный, в то время как стратегия России - более оппортунистическая и сосредоточена на сфере безопасности", - говорится в документе.
В США заявили о неготовности к затяжному конфликту с Китаем
Кандидат подчеркнул, что расширение присутствия этих стран на африканском континенте противоречит стратегическим целям США и требует со стороны Вашингтона активного противодействия. -0-