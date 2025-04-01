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"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты
"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты
Временная остановка добычи на низкорентабельных участках "Алросы" - это разумный шаг компании на фоне непонятной ситуации на ослабленном глобальном рынке... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:22+0300
2025-04-01T14:22+0300
экономика
алроса
добыча
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Временная остановка добычи на низкорентабельных участках "Алросы" - это разумный шаг компании на фоне непонятной ситуации на ослабленном глобальном рынке алмазов, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов. "Алроса" в марте сообщила, что с 1 апреля временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях в долине реки Анабар: Хара-Мас и Очуос, с 15 июня - на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Тогда уточнялось, что совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства компании. "Алроса" рассчитывает, что приостановка позволит в течение года сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей. "Решение "Алросы" приостановить добычу с 1 апреля на россыпных месторождениях реки Анабар является серьезным сигналом, свидетельствующим о сохраняющемся ослаблении глобального рынка алмазов. Для нее же самой прекращение их разработки может означать потерю 1% всего объема добычи алмазов в ее структуре... Вместе с тем в "Алросе" могут надеяться на скорое восстановление глобального рынка и поэтому не идут на масштабное уменьшение добычи", - полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Также он отметил, что приостановка добычи на таких участках - это один из способов для "Алросы" поддержать сокращение накопленных запасов камней у огранщиков на глобальном рынке алмазов. Аналогичного мнения о сложном периоде для отрасли в мире придерживается главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Он полагает, что стратегия компании по поддержанию дефицита минералов в целом является довольно логичной. "На фоне текущей ситуации в отрасли шаг вполне разумный, так как пока рынок находится в непонятной ситуации. Есть сведения о росте цен в Индии на 10% на фоне низких запасов у огранщиков, но вот при этом Суратские ремесленники, которые трудятся в главном мировом центре продажи и обработки алмазов, выходят на забастовки на фоне рекордного снижения уровня оплаты труда", - прокомментировал данное решение "Алросы" аналитик. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Несмотря на приостановку работ на ряде месторождений, производственный план "Алросы" по добыче алмазов на 2025 год остается без изменений и составляет 29 миллионов карат, сообщала компания.
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алроса, добыча
Экономика, Алроса, добыча
14:22 01.04.2025
 
"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты

Эксперты: "Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках

© АЛРОСААлмаз-матрешка
Алмаз-матрешка
© АЛРОСА
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Временная остановка добычи на низкорентабельных участках "Алросы" - это разумный шаг компании на фоне непонятной ситуации на ослабленном глобальном рынке алмазов, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов.
"Алроса" в марте сообщила, что с 1 апреля временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях в долине реки Анабар: Хара-Мас и Очуос, с 15 июня - на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Тогда уточнялось, что совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства компании. "Алроса" рассчитывает, что приостановка позволит в течение года сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей.
"Решение "Алросы" приостановить добычу с 1 апреля на россыпных месторождениях реки Анабар является серьезным сигналом, свидетельствующим о сохраняющемся ослаблении глобального рынка алмазов. Для нее же самой прекращение их разработки может означать потерю 1% всего объема добычи алмазов в ее структуре... Вместе с тем в "Алросе" могут надеяться на скорое восстановление глобального рынка и поэтому не идут на масштабное уменьшение добычи", - полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Также он отметил, что приостановка добычи на таких участках - это один из способов для "Алросы" поддержать сокращение накопленных запасов камней у огранщиков на глобальном рынке алмазов.
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Аналогичного мнения о сложном периоде для отрасли в мире придерживается главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Он полагает, что стратегия компании по поддержанию дефицита минералов в целом является довольно логичной.
"На фоне текущей ситуации в отрасли шаг вполне разумный, так как пока рынок находится в непонятной ситуации. Есть сведения о росте цен в Индии на 10% на фоне низких запасов у огранщиков, но вот при этом Суратские ремесленники, которые трудятся в главном мировом центре продажи и обработки алмазов, выходят на забастовки на фоне рекордного снижения уровня оплаты труда", - прокомментировал данное решение "Алросы" аналитик.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Несмотря на приостановку работ на ряде месторождений, производственный план "Алросы" по добыче алмазов на 2025 год остается без изменений и составляет 29 миллионов карат, сообщала компания.
 
ЭкономикаАлросадобыча
 
 
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