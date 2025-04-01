https://1prime.ru/20250401/alrosa-856283098.html

"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты

"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Алроса" приостановила добычу на нерентабельных участках, сообщили эксперты

Временная остановка добычи на низкорентабельных участках "Алросы" - это разумный шаг компании на фоне непонятной ситуации на ослабленном глобальном рынке... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T14:22+0300

2025-04-01T14:22+0300

2025-04-01T14:22+0300

экономика

алроса

добыча

https://cdnn.1prime.ru/img/83038/22/830382279_0:754:3177:2541_1920x0_80_0_0_a50c7b4be0361e5458505a8800f5e776.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Временная остановка добычи на низкорентабельных участках "Алросы" - это разумный шаг компании на фоне непонятной ситуации на ослабленном глобальном рынке алмазов, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов. "Алроса" в марте сообщила, что с 1 апреля временно останавливает добычу на низкорентабельных россыпных месторождениях в долине реки Анабар: Хара-Мас и Очуос, с 15 июня - на Верхне-Мунском месторождении (карьеры "Заполярный" и "Магнитный"). Тогда уточнялось, что совокупная добыча на них в плане по производству на 2025 год составляла менее 1 миллиона карат алмазов, или 3% от общего объема производства компании. "Алроса" рассчитывает, что приостановка позволит в течение года сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей. "Решение "Алросы" приостановить добычу с 1 апреля на россыпных месторождениях реки Анабар является серьезным сигналом, свидетельствующим о сохраняющемся ослаблении глобального рынка алмазов. Для нее же самой прекращение их разработки может означать потерю 1% всего объема добычи алмазов в ее структуре... Вместе с тем в "Алросе" могут надеяться на скорое восстановление глобального рынка и поэтому не идут на масштабное уменьшение добычи", - полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Также он отметил, что приостановка добычи на таких участках - это один из способов для "Алросы" поддержать сокращение накопленных запасов камней у огранщиков на глобальном рынке алмазов. Аналогичного мнения о сложном периоде для отрасли в мире придерживается главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Он полагает, что стратегия компании по поддержанию дефицита минералов в целом является довольно логичной. "На фоне текущей ситуации в отрасли шаг вполне разумный, так как пока рынок находится в непонятной ситуации. Есть сведения о росте цен в Индии на 10% на фоне низких запасов у огранщиков, но вот при этом Суратские ремесленники, которые трудятся в главном мировом центре продажи и обработки алмазов, выходят на забастовки на фоне рекордного снижения уровня оплаты труда", - прокомментировал данное решение "Алросы" аналитик. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Несмотря на приостановку работ на ряде месторождений, производственный план "Алросы" по добыче алмазов на 2025 год остается без изменений и составляет 29 миллионов карат, сообщала компания.

https://1prime.ru/20250317/brillianty-855858843.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алроса, добыча