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Аналитик рассказал о возможных причинах роста цен на алмазы

Аналитик рассказал о возможных причинах роста цен на алмазы - 01.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал о возможных причинах роста цен на алмазы

Изменение географии потребления алмазов, а также сокращение накопленных запасов у огранщиков и устойчивый спрос со стороны премиального сектора могут поднять... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T06:15+0300

2025-04-01T06:15+0300

2025-04-01T06:15+0300

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япония

южная корея

алроса

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Изменение географии потребления алмазов, а также сокращение накопленных запасов у огранщиков и устойчивый спрос со стороны премиального сектора могут поднять стоимость камней на мировом рынке весной текущего года, заявил РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. На прошлой неделе в "Алросе" отметили положительную динамику цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке в марте. Кроме того, руководитель управления по корпоративным финансам компании Сергей Тахиев рассказал, что уровень запасов у участников рынка уже не избыточной, поэтому есть положительные предпосылки для "разворота" на мировом алмазном рынке. "Факторы, способствующие возможному росту цен весной 2025 года ... Изменение географии потребления. Наблюдается перераспределение спроса, когда китайские покупатели все чаще обращаются к зарубежным рынкам (Япония, Южная Корея), где условия покупки более выгодны. Одной из причин подобного распределения является влияние санкционных ограничений со стороны крупных участников рынка, что приводит к изменению торгового баланса и логистики в мире", - сказал аналитик. Помимо этого, к факторам роста стоимости камней Поплавский отнес сокращение избытка запасов. По оценкам "Алросы", избыточные запасы сократились примерно до 20–30 миллионов карат, что соответствует 2,5 месяца поставок. "Особенно важным является процесс высвобождения запасов огранщиками, который может занять от одного до трех месяцев, подготавливая рынок к нормализации торговой активности", - полагает эксперт. Также он отметил стабильный спрос на luxury-продукцию, который может оказать влияние на увеличение стоимости камней. Прогнозы "Алросы" указывают на устойчивый спрос на алмазы, оцененный в 125–130 миллионов карат, а также на рост спроса на люксовые товары в ближайшие пять–шесть лет примерно на 40%, что дополнительно поддерживает рынок, добавил Поплавский. По данным платформы Cbonds, показатели стоимости алмазов за январь-март 2025 года (около 94,5–95 пунктов или долларов за карат) свидетельствуют о стабилизации цен после резкого падения, а также может говорить о реакции рынка на сокращение избытка запасов и о тенденции к небольшому росту. При этом в Cbonds подчеркивают, что возможны колебания цен даже при уменьшении излишков в зависимости от внешних экономических и политических условий, а также популярности синтетических камней, которая не снижается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, япония, южная корея, алроса