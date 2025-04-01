https://1prime.ru/20250401/ataka-856277780.html
РЖД сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт и приложение
РЖД сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт и приложение - 01.04.2025, ПРАЙМ
РЖД сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт и приложение
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке. Компания активно работает над восстановлением их работы. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:47+0300
2025-04-01T11:47+0300
2025-04-01T11:52+0300
технологии
россия
ржд
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке. Компания активно работает над восстановлением их работы."Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке", - говорится в сообщении РЖД.Кассы на вокзалах продолжают работать, продажа билетов также ведется без изменений. При попытке доступа к сайту, появляется сообщение "504 Gateway Time-out", а при использовании мобильного приложения возникают проблемы, такие как "сервер не отвечает" и рекомендация проверить настройки подключения к Интернету.
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технологии, россия, ржд
РЖД сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт и приложение
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке. Компания активно работает над восстановлением их работы.
"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке", - говорится в сообщении РЖД.
Кассы на вокзалах продолжают работать, продажа билетов также ведется без изменений. При попытке доступа к сайту, появляется сообщение "504 Gateway Time-out", а при использовании мобильного приложения возникают проблемы, такие как "сервер не отвечает" и рекомендация проверить настройки подключения к Интернету.
Массированная DDoS-атака совершена на "Ростелеком" в Белгородской области