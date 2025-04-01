Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/aviaprom-856289610.html
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России - 01.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России
Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:33+0300
2025-04-01T16:33+0300
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение высказал замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты. "Если мы планируем дальше также открывать рынок, как он был до этого открыт... Как вот вы видели, наверное, - красивый-красивый Boeing 737, там бело-красный, на нем гордо написано "Россия", а регистрация - Бермуды. И так у нас вся страна летала долгое время. Если мы не изменим эти положения все, то, конечно, у нас не будет нашей авиационной промышленности или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние 30 лет. Здесь действительно надо пересматривать, наверное, и налоговую политику, и таможенно-ввозную, по пошлинам, политику, и в том числе и требования к авиакомпаниям", - сказал Абраменков. Как пояснил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, ранее регистрацию в реестрах третьих стран предлагали российским перевозчикам иностранные лизинговые компании. "Например, на Бермудских островах действует британское право, а авиационные правила гармонизированы с европейскими. Это минимизировало риски владельцев воздушных судов", – рассказал Пантелеев. Проблемы возникли после того, как Запад в 2022 году запретил поставлять, продавать, в том числе в лизинг, обслуживать и страховать иностранные самолеты в России. Сейчас, напомнил Пантелеев, иностранные суда, выполняющие коммерческие перевозки в российских авиакомпаниях, перерегистрированы в России. Однако часть самолетов так и не удалось дерегистрировать из реестров третьих стран, так как это делается только по заявлению владельца борта, а иностранные лизинговые компании в этом не заинтересованы, отметил эксперт. "Эти самолеты с так называемой "двойной регистрацией", не могут летать в ряд стран, и даже не могут пользоваться воздушным пространством этих государств. Это, например, Турция. Не принимает такие лайнеры Китай", - заключил Пантелеев.
https://1prime.ru/20250401/minpromtorg-856281192.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
16:33 01.04.2025
 
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России

Абраменков: поддержать авиапром России помог бы пересмотр ввозной политики

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение высказал замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты.
"Если мы планируем дальше также открывать рынок, как он был до этого открыт... Как вот вы видели, наверное, - красивый-красивый Boeing 737, там бело-красный, на нем гордо написано "Россия", а регистрация - Бермуды. И так у нас вся страна летала долгое время. Если мы не изменим эти положения все, то, конечно, у нас не будет нашей авиационной промышленности или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние 30 лет. Здесь действительно надо пересматривать, наверное, и налоговую политику, и таможенно-ввозную, по пошлинам, политику, и в том числе и требования к авиакомпаниям", - сказал Абраменков.
Как пояснил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, ранее регистрацию в реестрах третьих стран предлагали российским перевозчикам иностранные лизинговые компании. "Например, на Бермудских островах действует британское право, а авиационные правила гармонизированы с европейскими. Это минимизировало риски владельцев воздушных судов", – рассказал Пантелеев.
Проблемы возникли после того, как Запад в 2022 году запретил поставлять, продавать, в том числе в лизинг, обслуживать и страховать иностранные самолеты в России. Сейчас, напомнил Пантелеев, иностранные суда, выполняющие коммерческие перевозки в российских авиакомпаниях, перерегистрированы в России. Однако часть самолетов так и не удалось дерегистрировать из реестров третьих стран, так как это делается только по заявлению владельца борта, а иностранные лизинговые компании в этом не заинтересованы, отметил эксперт.
"Эти самолеты с так называемой "двойной регистрацией", не могут летать в ряд стран, и даже не могут пользоваться воздушным пространством этих государств. Это, например, Турция. Не принимает такие лайнеры Китай", - заключил Пантелеев.
SJ-100 Суперджет - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100
13:25
 
РОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала