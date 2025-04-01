https://1prime.ru/20250401/aviaprom-856289610.html
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России - 01.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России
Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T16:33+0300
2025-04-01T16:33+0300
2025-04-01T16:33+0300
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение высказал замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты. "Если мы планируем дальше также открывать рынок, как он был до этого открыт... Как вот вы видели, наверное, - красивый-красивый Boeing 737, там бело-красный, на нем гордо написано "Россия", а регистрация - Бермуды. И так у нас вся страна летала долгое время. Если мы не изменим эти положения все, то, конечно, у нас не будет нашей авиационной промышленности или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние 30 лет. Здесь действительно надо пересматривать, наверное, и налоговую политику, и таможенно-ввозную, по пошлинам, политику, и в том числе и требования к авиакомпаниям", - сказал Абраменков. Как пояснил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, ранее регистрацию в реестрах третьих стран предлагали российским перевозчикам иностранные лизинговые компании. "Например, на Бермудских островах действует британское право, а авиационные правила гармонизированы с европейскими. Это минимизировало риски владельцев воздушных судов", – рассказал Пантелеев. Проблемы возникли после того, как Запад в 2022 году запретил поставлять, продавать, в том числе в лизинг, обслуживать и страховать иностранные самолеты в России. Сейчас, напомнил Пантелеев, иностранные суда, выполняющие коммерческие перевозки в российских авиакомпаниях, перерегистрированы в России. Однако часть самолетов так и не удалось дерегистрировать из реестров третьих стран, так как это делается только по заявлению владельца борта, а иностранные лизинговые компании в этом не заинтересованы, отметил эксперт. "Эти самолеты с так называемой "двойной регистрацией", не могут летать в ряд стран, и даже не могут пользоваться воздушным пространством этих государств. Это, например, Турция. Не принимает такие лайнеры Китай", - заключил Пантелеев.
https://1prime.ru/20250401/minpromtorg-856281192.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпромторг
Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России
Абраменков: поддержать авиапром России помог бы пересмотр ввозной политики
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение высказал замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты.
"Если мы планируем дальше также открывать рынок, как он был до этого открыт... Как вот вы видели, наверное, - красивый-красивый Boeing 737, там бело-красный, на нем гордо написано "Россия", а регистрация - Бермуды. И так у нас вся страна летала долгое время. Если мы не изменим эти положения все, то, конечно, у нас не будет нашей авиационной промышленности или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние 30 лет. Здесь действительно надо пересматривать, наверное, и налоговую политику, и таможенно-ввозную, по пошлинам, политику, и в том числе и требования к авиакомпаниям", - сказал Абраменков.
Как пояснил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, ранее регистрацию в реестрах третьих стран предлагали российским перевозчикам иностранные лизинговые компании. "Например, на Бермудских островах действует британское право, а авиационные правила гармонизированы с европейскими. Это минимизировало риски владельцев воздушных судов", – рассказал Пантелеев.
Проблемы возникли после того, как Запад в 2022 году запретил поставлять, продавать, в том числе в лизинг, обслуживать и страховать иностранные самолеты в России. Сейчас, напомнил Пантелеев, иностранные суда, выполняющие коммерческие перевозки в российских авиакомпаниях, перерегистрированы в России. Однако часть самолетов так и не удалось дерегистрировать из реестров третьих стран, так как это делается только по заявлению владельца борта, а иностранные лизинговые компании в этом не заинтересованы, отметил эксперт.
"Эти самолеты с так называемой "двойной регистрацией", не могут летать в ряд стран, и даже не могут пользоваться воздушным пространством этих государств. Это, например, Турция. Не принимает такие лайнеры Китай", - заключил Пантелеев.
Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100