https://1prime.ru/20250401/aviaprom-856289610.html

Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России

Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России - 01.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил способ поддержать авиапром России

Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:33+0300

2025-04-01T16:33+0300

2025-04-01T16:33+0300

россия

минпромторг

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Поддержать российскую авиапромышленность помог бы пересмотр таможенно-ввозной и налоговой политики, а также требований к самим авиакомпаниям, такое мнение высказал замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты. "Если мы планируем дальше также открывать рынок, как он был до этого открыт... Как вот вы видели, наверное, - красивый-красивый Boeing 737, там бело-красный, на нем гордо написано "Россия", а регистрация - Бермуды. И так у нас вся страна летала долгое время. Если мы не изменим эти положения все, то, конечно, у нас не будет нашей авиационной промышленности или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние 30 лет. Здесь действительно надо пересматривать, наверное, и налоговую политику, и таможенно-ввозную, по пошлинам, политику, и в том числе и требования к авиакомпаниям", - сказал Абраменков. Как пояснил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, ранее регистрацию в реестрах третьих стран предлагали российским перевозчикам иностранные лизинговые компании. "Например, на Бермудских островах действует британское право, а авиационные правила гармонизированы с европейскими. Это минимизировало риски владельцев воздушных судов", – рассказал Пантелеев. Проблемы возникли после того, как Запад в 2022 году запретил поставлять, продавать, в том числе в лизинг, обслуживать и страховать иностранные самолеты в России. Сейчас, напомнил Пантелеев, иностранные суда, выполняющие коммерческие перевозки в российских авиакомпаниях, перерегистрированы в России. Однако часть самолетов так и не удалось дерегистрировать из реестров третьих стран, так как это делается только по заявлению владельца борта, а иностранные лизинговые компании в этом не заинтересованы, отметил эксперт. "Эти самолеты с так называемой "двойной регистрацией", не могут летать в ряд стран, и даже не могут пользоваться воздушным пространством этих государств. Это, например, Турция. Не принимает такие лайнеры Китай", - заключил Пантелеев.

https://1prime.ru/20250401/minpromtorg-856281192.html

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россия, минпромторг