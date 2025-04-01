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"Автотор" запускает производство кроссовера KAIYI X7 с полным приводом

"Автотор" запускает производство кроссовера KAIYI X7 с полным приводом - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Автотор" запускает производство кроссовера KAIYI X7 с полным приводом

Калининградский "Автотор" запускает производство кроссовера KAIYI X7 с полным приводом, сообщает пресс-служба предприятия. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T21:35+0300

2025-04-01T21:35+0300

2025-04-01T21:42+0300

экономика

автотор

производство

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КАЛИНИНГРАД, 1 апр - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" запускает производство кроссовера KAIYI X7 с полным приводом, сообщает пресс-служба предприятия. "На калининградском автомобилестроительном заводе стартовала подготовка к выпуску полноприводной версии флагманского кроссовера KAIYI X7", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этой модели есть интеллектуальная система AWD с автоматическим распределением крутящего момента, управление голосом, HD-камеры кругового обзора 540° с "прозрачным капотом" (как в премиум-сегменте!), поддержка Android Auto и Apple CarPlay, телематические сервисы KAIYI Connect для удаленного управления. Специально для ценителей стиля добавляются новые цвета кузова и два варианта оформления салона. "Тестовое производство уже идет полным ходом - настраиваем оборудование, отрабатываем технологический процесс. Серийный выпуск планируем запустить к концу лета 2025-го", - добавили в пресс-службе. "Автотор" – один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. С момента начала работы предприятиями "Автотор" произведено более 2,6 миллиона (более 220 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

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автотор, производство