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Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком - 01.04.2025, ПРАЙМ
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
Банки России выступили с просьбой к Роскомнадзору принять меры против мошенничества с кэшбэком, сообщает издание РБК. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:36+0300
2025-04-01T10:36+0300
2025-04-01T10:36+0300
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россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банки России выступили с просьбой к Роскомнадзору принять меры против мошенничества с кэшбэком, сообщает издание РБК.В издании заметили, что Ассоциация банков России предложила создать базу данных с информацией о гражданах, призывающих зарабатывать на возврате товаров, и заблокировать сайты, описывающие недобросовестные методы получения бонусов и кэшбэка."Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — отмечается в материале.
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россия, банки
Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
РБК: банки попросили Роскомнадзор защитить их от мошенничества с кешбэком
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Банки России выступили с просьбой к Роскомнадзору принять меры против мошенничества с кэшбэком, сообщает
издание РБК.
В издании заметили, что Ассоциация банков России предложила создать базу данных с информацией о гражданах, призывающих зарабатывать на возврате товаров, и заблокировать сайты, описывающие недобросовестные методы получения бонусов и кэшбэка.
"Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — отмечается в материале.
Эксперты обозначили условия роста выплат по кешбэку