https://1prime.ru/20250401/banki-856274687.html

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком - 01.04.2025, ПРАЙМ

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

Банки России выступили с просьбой к Роскомнадзору принять меры против мошенничества с кэшбэком, сообщает издание РБК. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:36+0300

2025-04-01T10:36+0300

2025-04-01T10:36+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банки России выступили с просьбой к Роскомнадзору принять меры против мошенничества с кэшбэком, сообщает издание РБК.В издании заметили, что Ассоциация банков России предложила создать базу данных с информацией о гражданах, призывающих зарабатывать на возврате товаров, и заблокировать сайты, описывающие недобросовестные методы получения бонусов и кэшбэка."Как отмечается в материалах АБР, клиенты-фродеры, которые применяют мошеннические схемы получения кешбэка, переходят из банка в банк", — отмечается в материале.

https://1prime.ru/20250207/keshbek-854762604.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки