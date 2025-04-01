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Белоруссия может войти в топ-10 стран по добыче биткоина

Белоруссия может войти в топ-10 стран по добыче биткоина - 01.04.2025, ПРАЙМ

Белоруссия может войти в топ-10 стран по добыче биткоина

Белоруссия может войти в список топ-10 стран мира по добыче криптовалюты биткоин, заявил РИА Новости заместитель гендиректора компании-оператора дата-центров и... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T01:16+0300

2025-04-01T01:16+0300

2025-04-01T01:16+0300

финансы

белоруссия

москва

сша

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Белоруссия может войти в список топ-10 стран мира по добыче криптовалюты биткоин, заявил РИА Новости заместитель гендиректора компании-оператора дата-центров и импортера оборудования в России BitRiver Олег Огиенко. "Уже по итогам текущего года Белоруссия может войти в топ-10 крупнейших стран мира по добыче биткоина. Первые три места при этом стабильно удержат США, Россия и страны Персидского залива", - сказал он. Огиенко рассказал, что в Белоруссии может быть как минимум несколько сотен МВт свободных энергетических мощностей для добычи криптовалют, особенно с учетом развития атомной энергетики в стране. Майнеры могут стать платежеспособными крупными стабильными потребителями электроэнергии. Также в BitRiver не считают, что в Белоруссии существует проблема серого майнинга, как в России. По мнению Огиенко, это обусловлено достаточно либеральным законодательством в данной сфере в сочетании со сквозным контролем со стороны органов власти. В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил развивать в стране майнинг криптовалют. По его словам, спрос на него будет.

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финансы, белоруссия, москва, сша, александр лукашенко, bitriver