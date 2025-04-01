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На Петербургской бирже выросли продажи бензина - 01.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250401/benzin-856276189.html
На Петербургской бирже выросли продажи бензина
На Петербургской бирже выросли продажи бензина - 01.04.2025, ПРАЙМ
На Петербургской бирже выросли продажи бензина
Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в натуральном выражении в марте вырос на 6,5% по сравнению с предшествовавшим... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:21+0300
2025-04-01T11:21+0300
экономика
бензин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в натуральном выражении в марте вырос на 6,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 887,1 тысячи тонн, дизельным топливом - на 7,7%, до 1,532 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 2,9 миллиона тонн за март, что на 7% больше, чем в феврале. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 165,747 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 7,1%. При этом объем торгов нефтепродуктами с начала года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,901 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 488,484 миллиарда рублей, увеличившись на 9,7% в годовом выражении. Так, за январь-март было реализовано 4,506 миллиона тонн дизельного топлива, что на 13,2% больше год к году. Продажи бензина составили 2,672 миллиона тонн, увеличившись на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период снизился на 1,1%, до 1,571 миллиона тонн, Аи-95 - вырос на 4,7%, до 1,076 миллиона тонн. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
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бензин
Экономика, Бензин
11:21 01.04.2025
 
На Петербургской бирже выросли продажи бензина

Продажи бензина на Петербургской бирже за март выросли на 6,5%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в натуральном выражении в марте вырос на 6,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 887,1 тысячи тонн, дизельным топливом - на 7,7%, до 1,532 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 2,9 миллиона тонн за март, что на 7% больше, чем в феврале.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 165,747 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 7,1%.
При этом объем торгов нефтепродуктами с начала года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,901 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 488,484 миллиарда рублей, увеличившись на 9,7% в годовом выражении.
Так, за январь-март было реализовано 4,506 миллиона тонн дизельного топлива, что на 13,2% больше год к году. Продажи бензина составили 2,672 миллиона тонн, увеличившись на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период снизился на 1,1%, до 1,571 миллиона тонн, Аи-95 - вырос на 4,7%, до 1,076 миллиона тонн.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.
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