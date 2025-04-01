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"Это наш континент". Бербок поставила США условия по Украине
"Это наш континент". Бербок поставила США условия по Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Это наш континент". Бербок поставила США условия по Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Соединенные Штаты согласовать ресурсную сделку с Украиной с законодательством Евросоюза, передает... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:52+0300
2025-04-01T18:52+0300
2025-04-01T18:53+0300
политика
анналена бербок
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Соединенные Штаты согласовать ресурсную сделку с Украиной с законодательством Евросоюза, передает информагентство Reuters."В конце концов, это наш европейский континент", — приводит агентство ответ главы МИД ФРГ на соответствующий вопрос.В то же время Бербок заявила, что переговоры Российской Федерации и соединенных Штатов по украинскому вопросу "зашли в тупик".Ранее в немецком внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Бербок прибыла в украинскую столицу с необъявленным визитом. Цель ее поездки - выражение поддержки Украине. При этом глава МИД Германии сообщила, что ФРГ выделит Киеву еще свыше €11 млрд в качестве военной помощи до 2029 года, включая €3 млрд в 2025 году.
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анналена бербок, сша, сделка, украина
Политика, Анналена Бербок, США, сделка, УКРАИНА
"Это наш континент". Бербок поставила США условия по Украине
Глава МИД ФРГ Бербок призвала США согласовать сделку с Украиной с законами ЕС
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Соединенные Штаты согласовать ресурсную сделку с Украиной с законодательством Евросоюза, передает информагентство Reuters
.
"В конце концов, это наш европейский континент", — приводит агентство ответ главы МИД ФРГ на соответствующий вопрос.
В то же время Бербок заявила, что переговоры Российской Федерации и соединенных Штатов по украинскому вопросу "зашли в тупик".
Бербок потребовала дополнительные миллиарды для Украины
Ранее в немецком внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Бербок прибыла в украинскую столицу с необъявленным визитом. Цель ее поездки - выражение поддержки Украине. При этом глава МИД Германии сообщила, что ФРГ выделит Киеву еще свыше €11 млрд в качестве военной помощи до 2029 года, включая €3 млрд в 2025 году.