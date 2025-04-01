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Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля - 01.04.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля, чтобы организации, осуществляющие закупки по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний),... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T05:39+0300
2025-04-01T05:39+0300
2025-04-01T05:39+0300
москва
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля, чтобы организации, осуществляющие закупки по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний), могли приобретать товар с транспортировкой сразу до котельной, сообщил РИА Новости вице-президент биржи - руководитель аппарата Павел Заборщиков.
"Нам удалось договориться о том, что мы сможем уголь поставлять с точкой до котельной. Это будет для нас прорыв, мы уже на финишной прямой", - сказал собеседник агентства, пояснив, что сейчас товар поставляется только до складов.
Петербургская биржа продолжает развивать условия транспортировки товаров. Недавно торговая площадка внедрила новую схему доставки минеральных удобрений: она предполагает поставку "в поле", при этом стоимость транспортировки уже включена в цену товара. "Если мы сделаем подобное по углю в рамках ФЗ-223, это будет большой прогресс", - добавил Заборщиков. По его словам, новые условия могут заработать уже в ближайшем месяце.
Торговая площадка организует торги стандартизированными биржевыми товарами. Сейчас наиболее востребованными из них по закону о закупках госкомпаний являются нефтепродукты. Однако биржа ставит перед собой цель увеличить номенклатуру товаров и сформировать индикаторы по широкому перечню продукции, заявил Заборщиков.
Кроме того, биржа в 2025 году планирует провести модернизацию, упростив компаниям условия для выхода на биржу. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы снизить барьеры, которые вызывают опасения у организаций, работающих по ФЗ-223. Пытаемся где-то с помощью органов власти, где-то за счет изменения собственных внутренних правил снизить барьеры. Также будем очень активно работать с регионами", - заключил вице-президент торговой площадки.
Петербургская биржа в 2024 году заключила 5 500 договоров по ФЗ-223 на общую сумму в 20 миллиардов рублей по всем товарным группам, также ожидает рост показателя по итогам текущего года.
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москва
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля, чтобы организации, осуществляющие закупки по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний), могли приобретать товар с транспортировкой сразу до котельной, сообщил РИА Новости вице-президент биржи - руководитель аппарата Павел Заборщиков.
"Нам удалось договориться о том, что мы сможем уголь поставлять с точкой до котельной. Это будет для нас прорыв, мы уже на финишной прямой", - сказал собеседник агентства, пояснив, что сейчас товар поставляется только до складов.
Петербургская биржа продолжает развивать условия транспортировки товаров. Недавно торговая площадка внедрила новую схему доставки минеральных удобрений: она предполагает поставку "в поле", при этом стоимость транспортировки уже включена в цену товара. "Если мы сделаем подобное по углю в рамках ФЗ-223, это будет большой прогресс", - добавил Заборщиков. По его словам, новые условия могут заработать уже в ближайшем месяце.
Торговая площадка организует торги стандартизированными биржевыми товарами. Сейчас наиболее востребованными из них по закону о закупках госкомпаний являются нефтепродукты. Однако биржа ставит перед собой цель увеличить номенклатуру товаров и сформировать индикаторы по широкому перечню продукции, заявил Заборщиков.
Кроме того, биржа в 2025 году планирует провести модернизацию, упростив компаниям условия для выхода на биржу. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы снизить барьеры, которые вызывают опасения у организаций, работающих по ФЗ-223. Пытаемся где-то с помощью органов власти, где-то за счет изменения собственных внутренних правил снизить барьеры. Также будем очень активно работать с регионами", - заключил вице-президент торговой площадки.
Петербургская биржа в 2024 году заключила 5 500 договоров по ФЗ-223 на общую сумму в 20 миллиардов рублей по всем товарным группам, также ожидает рост показателя по итогам текущего года.