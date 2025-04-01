Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/birzha-856269914.html
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля - 01.04.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля, чтобы организации, осуществляющие закупки по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний),... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T05:39+0300
2025-04-01T05:39+0300
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856269914.jpg?1743475155
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля, чтобы организации, осуществляющие закупки по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний), могли приобретать товар с транспортировкой сразу до котельной, сообщил РИА Новости вице-президент биржи - руководитель аппарата Павел Заборщиков. "Нам удалось договориться о том, что мы сможем уголь поставлять с точкой до котельной. Это будет для нас прорыв, мы уже на финишной прямой", - сказал собеседник агентства, пояснив, что сейчас товар поставляется только до складов. Петербургская биржа продолжает развивать условия транспортировки товаров. Недавно торговая площадка внедрила новую схему доставки минеральных удобрений: она предполагает поставку "в поле", при этом стоимость транспортировки уже включена в цену товара. "Если мы сделаем подобное по углю в рамках ФЗ-223, это будет большой прогресс", - добавил Заборщиков. По его словам, новые условия могут заработать уже в ближайшем месяце. Торговая площадка организует торги стандартизированными биржевыми товарами. Сейчас наиболее востребованными из них по закону о закупках госкомпаний являются нефтепродукты. Однако биржа ставит перед собой цель увеличить номенклатуру товаров и сформировать индикаторы по широкому перечню продукции, заявил Заборщиков. Кроме того, биржа в 2025 году планирует провести модернизацию, упростив компаниям условия для выхода на биржу. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы снизить барьеры, которые вызывают опасения у организаций, работающих по ФЗ-223. Пытаемся где-то с помощью органов власти, где-то за счет изменения собственных внутренних правил снизить барьеры. Также будем очень активно работать с регионами", - заключил вице-президент торговой площадки. Петербургская биржа в 2024 году заключила 5 500 договоров по ФЗ-223 на общую сумму в 20 миллиардов рублей по всем товарным группам, также ожидает рост показателя по итогам текущего года.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва
МОСКВА
05:39 01.04.2025
 
Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля

Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Петербургская биржа совершенствует условия доставки угля, чтобы организации, осуществляющие закупки по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний), могли приобретать товар с транспортировкой сразу до котельной, сообщил РИА Новости вице-президент биржи - руководитель аппарата Павел Заборщиков.
"Нам удалось договориться о том, что мы сможем уголь поставлять с точкой до котельной. Это будет для нас прорыв, мы уже на финишной прямой", - сказал собеседник агентства, пояснив, что сейчас товар поставляется только до складов.
Петербургская биржа продолжает развивать условия транспортировки товаров. Недавно торговая площадка внедрила новую схему доставки минеральных удобрений: она предполагает поставку "в поле", при этом стоимость транспортировки уже включена в цену товара. "Если мы сделаем подобное по углю в рамках ФЗ-223, это будет большой прогресс", - добавил Заборщиков. По его словам, новые условия могут заработать уже в ближайшем месяце.
Торговая площадка организует торги стандартизированными биржевыми товарами. Сейчас наиболее востребованными из них по закону о закупках госкомпаний являются нефтепродукты. Однако биржа ставит перед собой цель увеличить номенклатуру товаров и сформировать индикаторы по широкому перечню продукции, заявил Заборщиков.
Кроме того, биржа в 2025 году планирует провести модернизацию, упростив компаниям условия для выхода на биржу. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы снизить барьеры, которые вызывают опасения у организаций, работающих по ФЗ-223. Пытаемся где-то с помощью органов власти, где-то за счет изменения собственных внутренних правил снизить барьеры. Также будем очень активно работать с регионами", - заключил вице-президент торговой площадки.
Петербургская биржа в 2024 году заключила 5 500 договоров по ФЗ-223 на общую сумму в 20 миллиардов рублей по всем товарным группам, также ожидает рост показателя по итогам текущего года.
 
МОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала