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Trafigura выплатит Бразилии штраф в 59 миллионов долларов

Trafigura выплатит Бразилии штраф в 59 миллионов долларов - 01.04.2025, ПРАЙМ

Trafigura выплатит Бразилии штраф в 59 миллионов долларов

Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura достиг соглашения по ранее возбужденным коррупционным делам, инициированным счетной палатой, управлением... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T03:53+0300

2025-04-01T03:53+0300

2025-04-01T03:53+0300

экономика

мировая экономика

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МЕХИКО, 1 апр - ПРАЙМ. Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura достиг соглашения по ранее возбужденным коррупционным делам, инициированным счетной палатой, управлением государственного адвоката и генеральной прокуратурой Бразилии, и сообщил, что выплатит штраф в размере 59 миллионов долларов США. "Соглашение является продолжением урегулирования, достигнутого Trafigura с министерством юстиции США (DOJ) в марте 2024 года по тем же вопросам, в рамках которого DOJ согласилось засчитать до 26,8 миллиона долларов в счет выплат, произведенных Trafigura в пользу бразильских властей. В соответствии с достигнутыми договоренностями, Trafigura Beheer BV выплатит дополнительно 49 миллиона долларов (около 282 миллиона бразильских реалов) правительству Бразилии", – говорится в заявлении компании. Расследование против Trafigura в Бразилии было связано с обвинениями в коррупции и взяточничестве. Компания подозревается в выплате взяток бразильским чиновникам для обеспечения выгодных контрактов с государственной нефтяной компанией Petrobras. В частности, бывший сотрудник Trafigura Мариано Маркондеш Ферраш был осужден в Бразилии за подкуп должностных лиц Petrobras. В компании заявили, что с этим судебным соглашением "завершается любое расследование в отношении Trafigura со стороны бразильских властей". Сырьевой трейдер Trafigura Group был основан в Сингапуре в 1993 году. Штат сотрудников превышает 12 тысяч человек, компания ведет деятельность в 156 странах мира. Компания уже сталкивалась с судебными разбирательствами в нескольких странах, связанными с коррупцией и незаконными финансовыми схемами. В 2024 году она согласилась выплатить 127 миллионов долларов в рамках соглашения с минюстом США по делу о взяточничестве, связанном с нефтяными контрактами в Латинской Америке. Кроме того, в декабре 2023 года швейцарские прокуроры обвинили Trafigura в предполагаемой коррупции в Анголе.

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мировая экономика, бразилия, сша, сингапур, trafigura, petrobras