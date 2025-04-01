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В Пермском крае возбудили дело после гибели двух горняков в шахте
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух горняков в шахте - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух горняков в шахте
Дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели двух горняков в шахте в пермских Березниках, мужчины получили... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T07:55+0300
2025-04-01T07:55+0300
2025-04-01T07:55+0300
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ПЕРМЬ, 1 апр - ПРАЙМ. Дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели двух горняков в шахте в пермских Березниках, мужчины получили смертельные травмы от падения с высоты из-за разрушения строительной конструкции при опускании скипа (лифта), сообщает СУСКР по региону.
В понедельник вечером губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал, что во время работ в руднике БКПРУ-4 смертельные травмы получили два сотрудника компании "Уралкалий-Ремонт".
"По факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, при производстве крепежных работ в стволе шахты одного из предприятий города Березники Пермского края из-за опускания скипа (лифта) произошло разрушение строительной конструкции, в результате двое работников упали с высоты более 150 метров. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.
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промышленность, общество , березники, пермский край, рф
Промышленность, Общество , Березники, Пермский край, РФ
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух горняков в шахте
В Пермском крае возбудили дело после гибели двух горняков в шахте
ПЕРМЬ, 1 апр - ПРАЙМ. Дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после гибели двух горняков в шахте в пермских Березниках, мужчины получили смертельные травмы от падения с высоты из-за разрушения строительной конструкции при опускании скипа (лифта), сообщает СУСКР по региону.
В понедельник вечером губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал, что во время работ в руднике БКПРУ-4 смертельные травмы получили два сотрудника компании "Уралкалий-Ремонт".
"По факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, при производстве крепежных работ в стволе шахты одного из предприятий города Березники Пермского края из-за опускания скипа (лифта) произошло разрушение строительной конструкции, в результате двое работников упали с высоты более 150 метров. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.