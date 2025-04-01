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Дети мигрантов начинают сдавать тест на знание русского языка
Дети мигрантов начинают сдавать тест на знание русского языка - 01.04.2025, ПРАЙМ
Дети мигрантов начинают сдавать тест на знание русского языка
Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ, соответствующий закон подписал президент... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:25+0300
2025-04-01T00:25+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты теста, которые сформированы индивидуально для каждой ступени обучения - с 1 по 11 класс. У ребенка будут проверять навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания.
Тестировать будущих школьников будут не более 80 минут, экзаменацию планируют проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, необходимые компетенции проверяются для того, чтобы дети мигрантов могли успешно освоить программу отечественных школ наравне со школьниками из России.
Для успешного прохождения тестирования необходимо получить оценку "удовлетворительно". В случае неуспешной сдачи ребенку будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.
Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ.
По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России в этом году пошли в школу порядка 155 тысяч детей иностранных граждан из примерно 18,5 миллиона учащихся.
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общество , рф, москва, владимир путин, дмитрий чернышенко
Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Дети мигрантов начинают сдавать тест на знание русского языка
Путин подписал закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты теста, которые сформированы индивидуально для каждой ступени обучения - с 1 по 11 класс. У ребенка будут проверять навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания.
Тестировать будущих школьников будут не более 80 минут, экзаменацию планируют проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, необходимые компетенции проверяются для того, чтобы дети мигрантов могли успешно освоить программу отечественных школ наравне со школьниками из России.
Для успешного прохождения тестирования необходимо получить оценку "удовлетворительно". В случае неуспешной сдачи ребенку будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.
Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ.
По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России в этом году пошли в школу порядка 155 тысяч детей иностранных граждан из примерно 18,5 миллиона учащихся.