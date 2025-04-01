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Назван девелопер, лидирующий в России по объему строящегося жилья

Назван девелопер, лидирующий в России по объему строящегося жилья - 01.04.2025, ПРАЙМ

Назван девелопер, лидирующий в России по объему строящегося жилья

Девелоперская компания "Самолет" продолжает занимать первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:11+0300

2025-04-01T11:11+0300

2025-04-01T11:11+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" продолжает занимать первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 апреля "Самолет" лидирует с показателем 5 миллионов квадратных метров. Компания возводит 62 жилых комплекса, в составе которых 259 многоквартирных домов и семь домов с апартаментами. Второе место продолжает занимать девелопер ПИК с показателем почти 4,3 миллиона квадратных метров. На третьем - "Точно" (более 2,2 миллиона "квадратов"). В десятку крупнейших российских застройщиков жилья по версии ЕРЗ также вошли компании ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", Setl Group, "А101", "Эталон".

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недвижимость, бизнес, финансы