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Назван девелопер, лидирующий в России по объему строящегося жилья
Назван девелопер, лидирующий в России по объему строящегося жилья - 01.04.2025, ПРАЙМ
Назван девелопер, лидирующий в России по объему строящегося жилья
Девелоперская компания "Самолет" продолжает занимать первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:11+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" продолжает занимать первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 апреля "Самолет" лидирует с показателем 5 миллионов квадратных метров. Компания возводит 62 жилых комплекса, в составе которых 259 многоквартирных домов и семь домов с апартаментами. Второе место продолжает занимать девелопер ПИК с показателем почти 4,3 миллиона квадратных метров. На третьем - "Точно" (более 2,2 миллиона "квадратов"). В десятку крупнейших российских застройщиков жилья по версии ЕРЗ также вошли компании ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", Setl Group, "А101", "Эталон".
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недвижимость, бизнес, финансы
Недвижимость, Бизнес, Финансы
Назван девелопер, лидирующий в России по объему строящегося жилья
"Самолет" сохранил первое место в России по объему строящегося жилья
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" продолжает занимать первое место в России по объему текущего строительства жилья, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ".
По его данным, на 1 апреля "Самолет" лидирует с показателем 5 миллионов квадратных метров. Компания возводит 62 жилых комплекса, в составе которых 259 многоквартирных домов и семь домов с апартаментами.
Второе место продолжает занимать девелопер ПИК с показателем почти 4,3 миллиона квадратных метров. На третьем - "Точно" (более 2,2 миллиона "квадратов").
В десятку крупнейших российских застройщиков жилья по версии ЕРЗ также вошли компании ФСК, Dogma, ЛСР, "Брусника", Setl Group, "А101", "Эталон".
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