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Девелопер "А101" сменил собственника - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Девелопер "А101" сменил собственника
Девелопер "А101" сменил собственника - 01.04.2025, ПРАЙМ
Девелопер "А101" сменил собственника
Контролируемая семьей миллиардера Михаила Гуцериева девелоперская группа "А101" в марте сменила собственника: бенефициаром компании вместо Билана Ужахова стала... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:44+0300
2025-04-01T11:44+0300
бизнес
а101
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Контролируемая семьей миллиардера Михаила Гуцериева девелоперская группа "А101" в марте сменила собственника: бенефициаром компании вместо Билана Ужахова стала Заира Гудаева, следует из финансовой отчетности компании. "По состоянию на 31 декабря 2024 года стороной, обладающей конечным контролем, являлся Билан Абдурахимович Ужахов (31 декабря 2023 года: Билан Абдурахимович Ужахов). С 5 марта 2025 года стороной, обладающей конечным контролем, является Гудаева Заира Саид-Селимовна", - говорится в примечаниях к финансовой отчетности "А101". Ужахов и Гудаева - племянники Гуцериева. Ужахов - мажоритарный акционер "М.Видео". Гудаева – совладелица петербургского девелопера "Грин Поинт", ей также принадлежит 49% в ООО "НК "Русснефть-Брянск", которое входит в "Русснефть". "А101" - один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Материнская компании застройщика – зарегистрированное в Калининградской области МКООО "Баламер", его учредители не раскрываются. "А101" (ранее - "Авгур Эстейт") принадлежала экс-сенатору и основному владельцу холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу и его партнеру. В 2015 году Мошкович продал компанию группе "Сафмар" Гуцериева, чье состояние оценивалось журналом Forbes в 2024 году в 3,7 миллиарда долларов. В 2021 году миллиардер попал под западные санкции из-за бизнес-интересов в Белоруссии, поэтому структуры Михаила Гуцериева начали постепенно выходить из подконтрольных ему компаний.
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бизнес, а101, россия
Бизнес, А101, РОССИЯ
11:44 01.04.2025
 
Девелопер "А101" сменил собственника

Девелоперская группа "А101" в марте сменила собственника

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Контролируемая семьей миллиардера Михаила Гуцериева девелоперская группа "А101" в марте сменила собственника: бенефициаром компании вместо Билана Ужахова стала Заира Гудаева, следует из финансовой отчетности компании.
"По состоянию на 31 декабря 2024 года стороной, обладающей конечным контролем, являлся Билан Абдурахимович Ужахов (31 декабря 2023 года: Билан Абдурахимович Ужахов). С 5 марта 2025 года стороной, обладающей конечным контролем, является Гудаева Заира Саид-Селимовна", - говорится в примечаниях к финансовой отчетности "А101".
Ужахов и Гудаева - племянники Гуцериева. Ужахов - мажоритарный акционер "М.Видео". Гудаева – совладелица петербургского девелопера "Грин Поинт", ей также принадлежит 49% в ООО "НК "Русснефть-Брянск", которое входит в "Русснефть".
"А101" - один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Материнская компании застройщика – зарегистрированное в Калининградской области МКООО "Баламер", его учредители не раскрываются.
"А101" (ранее - "Авгур Эстейт") принадлежала экс-сенатору и основному владельцу холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу и его партнеру. В 2015 году Мошкович продал компанию группе "Сафмар" Гуцериева, чье состояние оценивалось журналом Forbes в 2024 году в 3,7 миллиарда долларов. В 2021 году миллиардер попал под западные санкции из-за бизнес-интересов в Белоруссии, поэтому структуры Михаила Гуцериева начали постепенно выходить из подконтрольных ему компаний.
Строительство жилого комплекса у метро Черкизовская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Назван лидер среди российских девелоперов
5 марта, 16:00
 
БизнесА101РОССИЯ
 
 
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