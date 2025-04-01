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Эксперт сосчитал, сколько нужно накопить, чтобы жить, не работая - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт сосчитал, сколько нужно накопить, чтобы жить, не работая
Эксперт сосчитал, сколько нужно накопить, чтобы жить, не работая - 01.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт сосчитал, сколько нужно накопить, чтобы жить, не работая
Для создания пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, через 10 лет необходимо накопить 65 миллионов рублей, рассказал агентству... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T03:03+0300
2025-04-01T03:03+0300
финансы
среднедушевой доход
инвестиции
нифи минфина
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Для создания пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, через 10 лет необходимо накопить 65 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин. Первый шаг - определяем, когда и какой пассивный доход требуется. Например, через 10 лет нужно 100 000 рублей в месяц в сегодняшних деньгах. Значит, в год вам потребуется 1,2 миллиона рублей.Второй шаг – определяем, какой размер пассивного дохода потребуется через 10 лет с учётом инфляции. Тут можно воспользоваться формулой: Будущий капитал = Текущий капитал * (1+ Уровень инфляции) ^ Количество лет до цели.В формуле: "уровень инфляции" берем средний статистический - 8%; знак "^" - возведение в степень. Итак, через 10 лет потребуется 2,6 миллиона рублей в год. По своей покупательской способности 2,6 миллиона через 10 лет будут эквивалентны сегодняшним 1,2 миллиона рублей.Третий шаг – определяем размер капитала, который ежемесячно будет приносить пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей. Сначала нужно узнать инвестиционную доходность, на которую мы можем рассчитывать. Статистически облигационный портфель имеет среднегодовую доходность 12%. Облигации отличаются от иных инструментов тем, что сильно не теряют в цене и выплачивают предсказуемый регулярный доход, поэтому они хорошо подходят для получения пассивного дохода."Можно было бы на этом и остановиться: 21,6 миллиона рублей при доходности 12% годовых будут ежегодно приносить 2,6 миллиона рублей. Однако инфляция постоянно удешевляет деньги, поэтому с каждым годом на 2,6 миллиона рублей мы будем покупать всё меньше и меньше товаров и услуг. Нам придётся год от года изымать из портфеля всё больше и больше денег. Плюсом к этому, 21,6 миллиона рублей также будут дешеветь из года в год", - рассуждает эксперт.Отсюда вывод: чтобы капитал не дешевел, и чтобы была возможность ежегодно забирать из портфеля всё большую сумму, которая по своей покупательской способности будет равна сегодняшним 100 тысячам рублей, нужно учесть инфляцию. К моменту получения пассивного дохода через 10 лет необходимо создать капитал, который будет показывать доходность 12%, приносить 2,6 миллиона рублей в год и плюсом к этому увеличиваться на 8% ежегодно. То есть, нам требуется через 10 лет накопить капитал в размере 65 миллионов рублей."Мы с вами пришли к простой формуле: требуемый капитал для пассивного дохода = размер пассивного дохода в год * 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции", - рассчитал Родин.Для создания нужного капитала проще всего создать портфель из фондов, доля которых зависит от терпимости инвестора к риску и срока до цели. Чем больше инвестиционный горизонт, тем более рискованным может быть портфель. Это связано с тем, что при большом сроке инвестирования есть время на восстановление после очередного кризиса, заключил Родин.
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финансы, среднедушевой доход, инвестиции, нифи минфина
Финансы, среднедушевой доход, инвестиции, НИФИ Минфина
03:03 01.04.2025
 
Эксперт сосчитал, сколько нужно накопить, чтобы жить, не работая

Эксперт Родин: для создания пассивного дохода надо накопить 65 млн руб за 10 лет

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Для создания пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, через 10 лет необходимо накопить 65 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.

Первый шаг - определяем, когда и какой пассивный доход требуется. Например, через 10 лет нужно 100 000 рублей в месяц в сегодняшних деньгах. Значит, в год вам потребуется 1,2 миллиона рублей.
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Второй шаг – определяем, какой размер пассивного дохода потребуется через 10 лет с учётом инфляции. Тут можно воспользоваться формулой: Будущий капитал = Текущий капитал * (1+ Уровень инфляции) ^ Количество лет до цели.
В формуле: "уровень инфляции" берем средний статистический - 8%; знак "^" - возведение в степень. Итак, через 10 лет потребуется 2,6 миллиона рублей в год. По своей покупательской способности 2,6 миллиона через 10 лет будут эквивалентны сегодняшним 1,2 миллиона рублей.
Третий шаг – определяем размер капитала, который ежемесячно будет приносить пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей. Сначала нужно узнать инвестиционную доходность, на которую мы можем рассчитывать. Статистически облигационный портфель имеет среднегодовую доходность 12%. Облигации отличаются от иных инструментов тем, что сильно не теряют в цене и выплачивают предсказуемый регулярный доход, поэтому они хорошо подходят для получения пассивного дохода.
"Можно было бы на этом и остановиться: 21,6 миллиона рублей при доходности 12% годовых будут ежегодно приносить 2,6 миллиона рублей. Однако инфляция постоянно удешевляет деньги, поэтому с каждым годом на 2,6 миллиона рублей мы будем покупать всё меньше и меньше товаров и услуг. Нам придётся год от года изымать из портфеля всё больше и больше денег. Плюсом к этому, 21,6 миллиона рублей также будут дешеветь из года в год", - рассуждает эксперт.
Отсюда вывод: чтобы капитал не дешевел, и чтобы была возможность ежегодно забирать из портфеля всё большую сумму, которая по своей покупательской способности будет равна сегодняшним 100 тысячам рублей, нужно учесть инфляцию. К моменту получения пассивного дохода через 10 лет необходимо создать капитал, который будет показывать доходность 12%, приносить 2,6 миллиона рублей в год и плюсом к этому увеличиваться на 8% ежегодно. То есть, нам требуется через 10 лет накопить капитал в размере 65 миллионов рублей.
"Мы с вами пришли к простой формуле: требуемый капитал для пассивного дохода = размер пассивного дохода в год * 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции", - рассчитал Родин.
Для создания нужного капитала проще всего создать портфель из фондов, доля которых зависит от терпимости инвестора к риску и срока до цели. Чем больше инвестиционный горизонт, тем более рискованным может быть портфель. Это связано с тем, что при большом сроке инвестирования есть время на восстановление после очередного кризиса, заключил Родин.
 
Финансысреднедушевой доходинвестицииНИФИ Минфина
 
 
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