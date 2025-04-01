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Минфин оценил рост ненефтегазовых дополнительных доходов бюджета России

Минфин оценил рост ненефтегазовых дополнительных доходов бюджета России - 01.04.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил рост ненефтегазовых дополнительных доходов бюджета России

Федеральный бюджет РФ с начала 2025 года получил дополнительные ненефтегазовые доходы в размере 120 миллиарда рублей по различным статьям доходов, включая... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:31+0300

2025-04-01T15:31+0300

2025-04-01T15:31+0300

экономика

финансы

минфин

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ с начала 2025 года получил дополнительные ненефтегазовые доходы в размере 120 миллиарда рублей по различным статьям доходов, включая доходы от реализации госимущества, штрафы, а также безвозмездные поступления в бюджет от уходящих из РФ компаний, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "С начала года федеральный бюджет получил 120 млрд рублей ненефтегазовых доходов за счет поступления средств по различным статьям доходов (более 40 видов доходов). Они включают доходы от реализации имущества, находящегося в федеральной собственности, штрафы, неустойки, пени..., межбюджетные трансферты..., безвозмездные поступления в бюджет от "уходящих компаний" и другие", - говорится в сообщении. За счет данных поступлений финансируются социальные задачи, приоритетные мероприятия по поддержке экономики, военно-промышленного комплекса, подчеркнули в Минфине. Согласно данным министерства, ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1%, до 3,784 триллиона рублей. В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечали в Минфине. Накануне первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова сообщила, что сейчас безвозмездных поступлений в бюджет от уходящих компаний из РФ "уже достаточно большой объем", при этом она не назвала точную сумму. Согласно оперативным данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 1 апреля поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран с начала 2025 года составили 80,7 миллиарда рублей, или 55,66% от общего объема безвозмездных поступлений (144,1 миллиарда рублей). По состоянию на 6 февраля, поступления от уходящих из РФ компаний составляли почти 55 миллиардов рублей. Эти поступления отражаются на портале в разделе о доходах федерального бюджета и входят в статью "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций".

https://1prime.ru/20250326/balans-856127751.html

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финансы, минфин