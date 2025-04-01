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Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в 2024 году до 88,9%
Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в 2024 году до 88,9% - 01.04.2025, ПРАЙМ
Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в 2024 году до 88,9%
Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в прошлом году до максимальных за все время 88,9%, при этом чаще всего сеть нужна для общения в социальных сетях, | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T05:15+0300
2025-04-01T05:15+0300
2025-04-01T05:15+0300
общество
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росстат
росстат
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в прошлом году до максимальных за все время 88,9%, при этом чаще всего сеть нужна для общения в социальных сетях, онлайн-банкинга и чтения новостей, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Доля россиян, пользующихся интернетом, в 2024 году выросла на 4,4 процентного пункта и составила рекордные 88,9%. При этом каждый день или почти каждый день стали выходить в сеть уже 75,4% граждан, минимум раз в неделю - 7,8%, а от случая к случаю - 5,7%. Совсем не пользуется интернетом почти каждый девятый россиянин (11,1%).
Чаще всего россияне используют интернет для общения в социальных сетях - 72,8% граждан, при этом их доля неожиданно снизилась по сравнению с 2022 годом - на 1,3 процентного пункта. В тройке самых популярных целей использования интернета также были финансовые операции (62,7%) и просмотр новостей (62%).
Четвертое место среди причин использования интернета был поиск товаров и услуг, а также их заказ и размещение собственных таких объявлений - 42,8%. Данная категория стала самой быстрорастущей, прибавив за два прошлых года 7,2 процентного пункта.
Пятерку лидеров замыкает скачивание контента из интернета, а также сетевые игры - для этого сеть использовало 34,5% в прошлом году против 36,2% в 2022 году.
Сильнее всего в прошлом году сократилось использование интернета для прохождения дистанционного обучения - сразу на 1,7 процентного пункта за два года, до 6,9%. При этом среди самых быстрорастущих категорий были доступ к услугам госорганов, которые прибавили 4 процентного пункта - до 28,2%, а также выполнение оплачиваемой работы - 3,9 процентного пункта, 17%.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Росстат, РОССТАТ
Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в 2024 году до 88,9%
Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в 2024 году до 88,9%
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Доля россиян, пользующихся интернетом, выросла в прошлом году до максимальных за все время 88,9%, при этом чаще всего сеть нужна для общения в социальных сетях, онлайн-банкинга и чтения новостей, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Доля россиян, пользующихся интернетом, в 2024 году выросла на 4,4 процентного пункта и составила рекордные 88,9%. При этом каждый день или почти каждый день стали выходить в сеть уже 75,4% граждан, минимум раз в неделю - 7,8%, а от случая к случаю - 5,7%. Совсем не пользуется интернетом почти каждый девятый россиянин (11,1%).
Чаще всего россияне используют интернет для общения в социальных сетях - 72,8% граждан, при этом их доля неожиданно снизилась по сравнению с 2022 годом - на 1,3 процентного пункта. В тройке самых популярных целей использования интернета также были финансовые операции (62,7%) и просмотр новостей (62%).
Четвертое место среди причин использования интернета был поиск товаров и услуг, а также их заказ и размещение собственных таких объявлений - 42,8%. Данная категория стала самой быстрорастущей, прибавив за два прошлых года 7,2 процентного пункта.
Пятерку лидеров замыкает скачивание контента из интернета, а также сетевые игры - для этого сеть использовало 34,5% в прошлом году против 36,2% в 2022 году.
Сильнее всего в прошлом году сократилось использование интернета для прохождения дистанционного обучения - сразу на 1,7 процентного пункта за два года, до 6,9%. При этом среди самых быстрорастущих категорий были доступ к услугам госорганов, которые прибавили 4 процентного пункта - до 28,2%, а также выполнение оплачиваемой работы - 3,9 процентного пункта, 17%.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.