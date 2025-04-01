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Курс доллара отреагировал на выход макростатистики в США снижением - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/dollar-856292187.html
Курс доллара отреагировал на выход макростатистики в США снижением
Курс доллара отреагировал на выход макростатистики в США снижением - 01.04.2025, ПРАЙМ
Курс доллара отреагировал на выход макростатистики в США снижением
Курс доллара к иене усилил снижение, а к евро - замедлил рост на первых торгах квартала после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:02+0300
2025-04-01T18:02+0300
экономика
доллар
иена
евро
макростатистика сша
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к иене усилил снижение, а к евро - замедлил рост на первых торгах квартала после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.46 мск курс доллара к иене снижается до 149,25 иены с уровня прошлого закрытия в 150,01 иены за доллар, до выхода данных американская валюта дешевела до 149,50 иены. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,0808 доллара с 1,0815 доллара за евро. До выхода данных евро к доллару слабел больше. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 104,12 пункта. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49% с уровня февраля в 50,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,5%. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в феврале сократилось до 7,568 миллиона с 7,762 миллиона месяцем ранее. Ожидалось значение на уровне 7,63 миллиона.
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доллар, иена, евро, макростатистика сша
Экономика, доллар, иена, евро, макростатистика США
18:02 01.04.2025
 
Курс доллара отреагировал на выход макростатистики в США снижением

Данные торгов: из-за выхода макростатистики в США доллар усилил снижение к иене

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к иене усилил снижение, а к евро - замедлил рост на первых торгах квартала после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.46 мск курс доллара к иене снижается до 149,25 иены с уровня прошлого закрытия в 150,01 иены за доллар, до выхода данных американская валюта дешевела до 149,50 иены.
Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,0808 доллара с 1,0815 доллара за евро. До выхода данных евро к доллару слабел больше. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 104,12 пункта.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49% с уровня февраля в 50,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,5%.
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Евро дорожает к доллару послу публикации макростатистики из еврозоны
12:35
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в феврале сократилось до 7,568 миллиона с 7,762 миллиона месяцем ранее. Ожидалось значение на уровне 7,63 миллиона.
 
Экономикадоллариенаевромакростатистика США
 
 
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