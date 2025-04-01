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Эксперт оценил влияние санкций на экономику России и Китая

Эксперт оценил влияние санкций на экономику России и Китая - 01.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние санкций на экономику России и Китая

Россия и Китай под влиянием западных санкций, возможно, будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономики, заявил РИА Новости директор... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T04:38+0300

2025-04-01T04:38+0300

2025-04-01T04:38+0300

экономика

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мировая экономика

китай

шанхай

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ШАНХАЙ (Китай), 1 апр – ПРАЙМ. Россия и Китай под влиянием западных санкций, возможно, будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономики, заявил РИА Новости директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй. "Я думаю, что для решения проблемы взаиморасчетов между китайскими и российскими компаниями потребуется некоторое время. Естественно, эта проблема в основном вызвана санкциями, и я полагаю, что из плохого всегда можно получить что-то хорошее", - заявил Фэн Шаолэй на просьбу прокомментировать влияние западных санкций на торговые отношения России и Китая. "Можем ли мы найти новый способ расчетов между нашими двумя странами? Полагаю, что ответственные государственные ведомства и предприниматели довольно умны и обязательно найдут способ решить эту проблему. Я думаю, что появление нового, стабильного и надежного метода торговых обменов только поспособствует увеличению масштабов торговли между Китаем и Россией", - подчеркнул он в разговоре с агентством на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Эксперт также добавил, что, "возможно, под влиянием западных санкций и Китай, и Россия будут рассматривать больше способов восстановления и развития экономик двух стран". "Некоторые из ключевых китайских предприятий добились хороших результатов на российском рынке в последние годы, но мы также понимаем, что нам необходимо подвести итоги относительно того, как лучше координировать свою деятельность с нашими российскими партнерами и адаптироваться к многочисленным новым особенностям российского рынка. Я думаю, что именно в этом вопросе новым условием является то, что предприниматели из Китая и России должны существенно усилить свое взаимодействие", - отметил аналитик. Например, указал он, "что касается ситуации с дистрибуцией китайских автомобилей на российском рынке, то я думаю, что это не просто изменение доли рынка в процессе продаж, я думаю, нам следует учитывать необходимость создания всей производственной цепочки". "Китай и Россия должны работать вместе, чтобы найти наиболее подходящий и выгодный для обеих стран новый путь сотрудничества. Этот процесс не произойдет немедленно, но правительствам и предпринимателям Китая и России весьма полезно укреплять связи", - подчеркнул собеседник агентства.

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россия, мировая экономика, китай, шанхай, валдай