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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян через чаты - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян через чаты
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян через чаты - 01.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян через чаты
Мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы: теперь они не только привлекают жертв через фишинговые QR-коды, но и... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T04:47+0300
2025-04-01T04:47+0300
общество
москва
angara security
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы: теперь они не только привлекают жертв через фишинговые QR-коды, но и выманивают коды подтверждения от "Госуслуг" через предложения помощи в избавлении от ненужной техники или мебели, рассказал РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский. "Мошенники не оставляют попыток добраться до конфиденциальных данных и кошельков россиян. Утихшая после новогодних праздников схема с фишинговыми QR-кодами, якобы ведущими в чаты соседей, вновь набирает обороты. Теперь жителям многоквартирных домов предлагают помощь в избавлении от ненужной техники или мебели, или же предлагают недорого купить бытовую технику или предметы интерьера, потому что владелец меняет обстановку или освобождает квартиру", - сказал Филевский. "Новая схема - помощь в избавлении от ненужной техники или мебели, которую предлагают участникам сообщества якобы соседи, которые сами воспользовались услугой. При общении в личных сообщениях часто оказывается, что услуга платная или жителю предлагают перейти по некой ссылке для регистрации заказа. Ссылка оказывается фишинговой, ее создатели всеми способами хотят получить код от "Госуслуг" жертвы", - добавил эксперт. Фишинговые ссылки на чат с соседями все еще остаются популярным способом "развода". С ним сталкиваются те, кто переходит в "соседский" чат по случайно найденной картинке с QR-кодом, например, на информационном щитке - через такую ссылку на устройство жертвы может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО). Еще одним способом обмана стали предложения дешево купить бытовую технику, мебель или предметы интерьера, появляющиеся в домовых чатах. Соседа, выразившего желание купить товар, просят внести предоплату - после этого "продавец" исчезает. Аналогично мошенники сдают в аренду машино-места в подземном паркинге ниже рыночной стоимости якобы из-за отъезда за границу: весь диалог идет онлайн, но после перевода предоплаты устный договор аренды расторгается под благовидным предлогом. Своих денег несостоявшийся арендатор не получает. "Многие открытые "соседские" сообщества в мессенджерах обычно создаются под выборы или в рекламных целях, часто их организуют застройщики новых жилых комплексов. Со временем владельцы ресурсов теряют к ним интерес, и группы превращаются в места для размещения различных объявлений рекламного характера, объединяя случайных и непонятных людей, которые нередко являются не теми, за кого себя выдают. Также представляют опасность соседские чаты, администраторы которых не отслеживают новых участников и свежие посты от них", - рассказал эксперт.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , москва, angara security
Общество , МОСКВА, Angara Security
04:47 01.04.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян через чаты

Эксперт Филевский: мошенники снова обманывают россиян через чаты соседей

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мошенники снова стали обманывать россиян через соседские чаты, применяя новые способы: теперь они не только привлекают жертв через фишинговые QR-коды, но и выманивают коды подтверждения от "Госуслуг" через предложения помощи в избавлении от ненужной техники или мебели, рассказал РИА Новости эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.
"Мошенники не оставляют попыток добраться до конфиденциальных данных и кошельков россиян. Утихшая после новогодних праздников схема с фишинговыми QR-кодами, якобы ведущими в чаты соседей, вновь набирает обороты. Теперь жителям многоквартирных домов предлагают помощь в избавлении от ненужной техники или мебели, или же предлагают недорого купить бытовую технику или предметы интерьера, потому что владелец меняет обстановку или освобождает квартиру", - сказал Филевский.
"Новая схема - помощь в избавлении от ненужной техники или мебели, которую предлагают участникам сообщества якобы соседи, которые сами воспользовались услугой. При общении в личных сообщениях часто оказывается, что услуга платная или жителю предлагают перейти по некой ссылке для регистрации заказа. Ссылка оказывается фишинговой, ее создатели всеми способами хотят получить код от "Госуслуг" жертвы", - добавил эксперт.
Фишинговые ссылки на чат с соседями все еще остаются популярным способом "развода". С ним сталкиваются те, кто переходит в "соседский" чат по случайно найденной картинке с QR-кодом, например, на информационном щитке - через такую ссылку на устройство жертвы может попасть вредоносное программное обеспечение (ПО).
Еще одним способом обмана стали предложения дешево купить бытовую технику, мебель или предметы интерьера, появляющиеся в домовых чатах. Соседа, выразившего желание купить товар, просят внести предоплату - после этого "продавец" исчезает. Аналогично мошенники сдают в аренду машино-места в подземном паркинге ниже рыночной стоимости якобы из-за отъезда за границу: весь диалог идет онлайн, но после перевода предоплаты устный договор аренды расторгается под благовидным предлогом. Своих денег несостоявшийся арендатор не получает.
"Многие открытые "соседские" сообщества в мессенджерах обычно создаются под выборы или в рекламных целях, часто их организуют застройщики новых жилых комплексов. Со временем владельцы ресурсов теряют к ним интерес, и группы превращаются в места для размещения различных объявлений рекламного характера, объединяя случайных и непонятных людей, которые нередко являются не теми, за кого себя выдают. Также представляют опасность соседские чаты, администраторы которых не отслеживают новых участников и свежие посты от них", - рассказал эксперт.
 
ОбществоМОСКВАAngara Security
 
 
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