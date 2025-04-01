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Эксперт прокомментировал предложение Трампа сократить военные бюджеты

Эксперт прокомментировал предложение Трампа сократить военные бюджеты - 01.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал предложение Трампа сократить военные бюджеты

Предложения президента США Дональда Трампа по обсуждению с Россией и Китаем сокращения военных бюджетов трех стран можно рассматривать как попытку ограничить РФ | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T05:00+0300

2025-04-01T05:00+0300

2025-04-01T05:00+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

сша

кнр

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

валдай

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ШАНХАЙ, 1 апр – ПРАЙМ. Предложения президента США Дональда Трампа по обсуждению с Россией и Китаем сокращения военных бюджетов трех стран можно рассматривать как попытку ограничить РФ и КНР, создав при этом условия для сохранения своих преимуществ, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое. "Детали таких договорённостей, конечно, ещё будут обсуждаться, но, как правильно подсказывают американские коллеги, нынешнего американского президента вообще стоит воспринимать серьёзно, но не буквально, то есть, естественно, такого, что просто все урежут напополам, военные бюджеты или ядерные арсеналы, нет и быть не может, так дела не делаются, как говорится", - заявил Стефанович на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. С другой стороны, добавил он, "перед США стоят очень серьезные проблемы, как в ядерной, так и в военно-бюджетной сфере в целом, мы знаем, что есть очень жесткие требования по сокращению бюджета Пентагона, параллельно с этим американцы пытаются запустить несколько очень дорогостоящих программ". "И в таких условиях, что вполне логично, они хотят найти какие-то ограничители на троих, чтобы, в первую очередь, ограничить нас и Китай, чтобы, скажем так, создать условия, в которых можно всё-таки сохранить какие-то преимущества для себя, то есть, все эти инициативы связаны не с тем, что американцы такие хорошие и хотят мира во всём мире, а просто они видят угрозу, и один из способов купирования этой угрозы - это о чём-то договориться", - указал эксперт. По его словам, "такая же логика, она вполне укладывается и в российские, и отчасти в китайские национальные интересы в сфере военной безопасности, то есть, об этом можно разговаривать, вопрос в том, конечно, о чём удастся договориться, потому что до сих пор со стороны США очень часто предлагаются инициативы, которые направлены именно на то, чтобы ограничить там, где есть преимущество или паритет у их противников, то есть в данном случае у России и Китая, но при этом полностью развязать себе руки в остальных областях, чтобы преимущество укрепить, сохранить или приобрести". "В этом смысле то, как с нами разговаривает новая американская администрация, указывает на то, что, возможно, о чем-то договориться удастся, так как они готовы обсуждать всё, в отличие от предыдущей администрации. Вот посмотрим, как это материализуется, пока до этого ещё очень далеко, пока необходима общая нормализация российско-американских отношений, Китай также не высказывает никакого интереса в этой области, но я бы ничего не исключал", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, валдай