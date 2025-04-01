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ЕС в апреле введет ответные пошлины на импорт виски из США

ЕС в апреле введет ответные пошлины на импорт виски из США - 01.04.2025, ПРАЙМ

ЕС в апреле введет ответные пошлины на импорт виски из США

Евросоюз в середине апреля этого года планирует ввести ответные пошлины после введения аналогичных мер со стороны США. Однако это может сказаться на поставках... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T03:17+0300

2025-04-01T03:17+0300

2025-04-01T03:17+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Евросоюз в середине апреля этого года планирует ввести ответные пошлины после введения аналогичных мер со стороны США. Однако это может сказаться на поставках американского виски и черных ящиков для самолетов в ЕС, так как их импорт сильно зависит от Штатов, выяснило РИА Новости по данным Евростата. США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры объявил о введении пошлин на товары стоимостью 26 миллиардов евро. Изначально ЕС хотел ввести меры в два этапа, но потом решил синхронизировать их и перенес начало их действия на середину месяца. Из-за таких мер могут серьезно пострадать некоторые статьи импорта Евросоюза, так как они сильно зависят от поставок из США. Так, по итогам всего 2024 года в импорте ЕС на Штаты приходится 99% импорта бурбона (американского виски) в сосудах объемом более 2 литров (129 миллионов евро) и 97% бурбона в сосудах объемом до 2 литров (217,9 миллиона) и 69% других видов виски (226,9 миллиона). Кроме того, на США приходится 88% закупаемых Евросоюзом черных ящиков для самолетов - за прошлый год их было приобретено у Штатов на 32,2 миллиона евро. Сильно зависят европейцы от американцев и в импорте самолетов и других летательных аппаратов с массой более 15 тонн - за прошлый год 73% их покупок, или 10,9 миллиарда евро, пришлось на США. При этом именно у Штатов ЕС покупали только истребители. Кроме того, от поставок из США на 68% зависит импорт в ЕС прутков из легированной стали (43 миллиона евро), 67% - яхт и байдарок для отдыха (68 миллионов), 67% - водки в емкостях до 2 литров (137 миллионов), 65% - одноковшовых погрузчиков на гусеничном ходу (98 миллионов) и 62% - некоторых видов рома (168 миллионов). Также среди тех американских товаров, которые могут попасть под пошлины ЕС, оказались зеркала заднего вида для транспортных средств - в их импорте 60% пришлось на США (491 миллион евро). Еще 60% пришлись на водку в емкостях больше 2 литров (11 миллионов) и 53% на орехи (2,4 миллиарда).

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